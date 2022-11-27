بث مباشر مقابله المغرب ضد بلجيكا كامله.. Twitch مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم يلا شوت هُنـا بث مباشر Kora Al Arab

الفجر الرياضي
مشاهة مباراة المغرب
مشاهة مباراة المغرب وبلجيكا

على الرغم من صعوبة الفوز في المباراة السابقة إلا أن سوف يبحث مدرب منتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز عن المكسب. حتى إذا كان الأداء الهجومي للمنتخب البلجيكي ضعيف، إلا أن من المتوقع أن يستمر على طريقة اللعب 3-4-3، ليكون التشكيل بذلك كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
بينما يكون في خط الدفاع: يان فيرتوخن، توبي ألدرفيلد، لياندير ديندونكر.
ثم يأتي رباعى خط الوسط: توماس مونييه، أكسيل فيتسيل، يوري تيليمانس، كاستانيي
كما يليهم في الهجوم: كيفن دي بروين، ميتشي باتشواي، إدين هازارد.
مشاركات منتخب المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022
شارك منتخب المغرب في كأس العالم 5 مرات لتكون هذه المرة هي السادسة في تاريخ مشاركته والثانية على التوالي بعدما شارك في كأس العالم روسيا الأخير.

أما منتخب بلجيكا شارك في 14 نسخة من كأس العالم وكانت أفضل نتيجة وصل لها في كأس العالم هو الحصول على المركز الثالث في عام 2018.

يمكنك متابعة بث مباشر مباراة بلجيكا والمغرب كأس العالم 2022 من خلال عدد من الروابط والتي يكون من أهمها الآتي:

يمكنك متابعة ماتش بلجيكا والمغرب على موقع Cricfree.
كما يمكنك متابعة الماتش أيضا من خلال موقع Sportrar.
بالإضافة إلى أن يمكنك متابعة الماتش من خلال موقع Stream2Watch.
أيضًا يوجد موقع آخر لمشاهدة بث مباشر مباراة بلجيكا والمغرب كأس العالم 2022 وهو موقع MAMA HD.
تصريحات المدير الفني لمنتخب المغرب قبل لقاء بلجيكا
صرح وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب خلال المؤتمر الصحفي قائلًا:

ستكون لدينا مواجهة قوية مع منتخب كبير يشهد تفوق كبير في السنوات الخمس الأخيرة، ولديهم لاعبون مميزة، ونتمنى الوصول إلى الفوز.

كما تابع حديث وقال:

هناك اختلاف بين ماتش بلجيكا وماتش كرواتيا وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى منتخب كندا عقب اللقاء، إلا أن من المهم الحفاظ على تقديم أداء مميز ومختلف، كما أكد على أن اللقاء سوف يكون مختلف لكلا المنتخبين.

بالإضافة إلى أن عند سؤاله عن إصابة نجم الفريق نصير مزراوي وأشرف حكيمي قال:

إنهم بصحة جيدة وبخير ويحاولون اللحاق بمباراة منتخب المغرب مع بلجيكا.

أيضًا أكد وليد الركراكي على أن بلجيكا تدخل هذا اللقاء بمعنويات أعلى خصوصًا بعد الفوز على كندا وتصدر المجموعة، لكن لن نلتفت إلى الوراء ونحاول الاستمرار للأمام.

تصريحات مدرب منتخب بلجيكا
أما المدير الفني لمنتخب بلجيكا جاءت كالآتي:

المغرب لديها عدد كبير من نقاط القوة وأنهم لديهم أحلام وعلى دراية بكافة بما يسعون له.

 

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