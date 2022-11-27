روابط يلا شوت.. بث مباشر مباراة إسبانيا ضد ألمانيا Twitter شغال الآن || مشاهدة مباراة Spain vs Germany كورة لايف فور هدف جافي Yalla Shoot

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مباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
مباراة إسبانيا وألمانيا بث مباشر اليوم
موعد مباراة إسبانيا وألمانيا
البث المباشر لمباراة إسبانيا وألمانيا يوم الأحد 27 نوفمبر انطلاقًا من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة إسبانيا وألمانيا ستكون منقولة حصريًا على MAX 2.
مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
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