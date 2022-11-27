هُنـا.. بث مباشر مباراه المانيا واسبانيا بتاريخ 27-11-2022 بث مباشر Kora Al Arab مشاهدة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا جودة عالية دون تقطيع هدف Thomas Müller

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الفجر الرياضي
المانيا واسبانيا
المانيا واسبانيا

بعد السقوط المفاجئ أمام اليابان في مباراته الأولى بمونديال قطر، تخوض ألمانيا مواجهة مصيرية مع إسبانيا وتخشى تكرار كابوس الخروج المبكر من مونديال روسيا 2018، ومستذكرة الخسارة بسداسية أمام "الماتادور" في دوري أمم أوروبا.

يخشى منتخب ألمانيا تكرار كابوس الوداع المبكر من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، للنسخة الثانية على التوالي. ويلعب المنتخب الألماني مع نظيره الإسباني غدًا الأحد (27 تشرين الثاني/نوفمبر 2022)، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في قطر، على ملعب "البيت".
وتلقى منتخب ألمانيا خسارة موجعة 1/2 أمام منتخب اليابان، يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي شهدت انتصارًا كاسحًا لمنتخب إسبانيا 7/صفر على منتخب كوستاريكا. ويتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب اليابان، فيما يتواجد منتخبا ألمانيا وكوستاريكا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

 

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