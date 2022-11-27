روابط gokoragoal بث مباشر مباراة ألمانيا وإسبانيا كورة اونلاين || مشاهدة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا رابط TELEGRAM دون توقف || هدف لاروخا في شباك نوير Spanish

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الفجر الرياضي
اسبانيا والمانيا
اسبانيا والمانيا

أصبح المنتخب الألماني، الذي توج بكأس العالم أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، معرضًا للخروج من دور المجموعات، مثلما جرى في النسخة الماضية في روسيا عام 2018، في حال خسارته أمام إسبانيا، وتجنب اليابان الهزيمة أمام كوستاريكا في لقائهما بنفس الجولة في ذات اليوم. وبغض النظر عن الدفعة المعنوية التي حصل عليها المنتخب الإسباني عقب تحقيقه الانتصار الأكبر في النسخة الحالية للمونديال حتى الآن أمام كوستاريكا، فإن التاريخ لا يقف في صف المنتخب الألماني قبل تلك المواجهة المصيرية.

ولم يخسر منتخب إسبانيا أمام ألمانيا في أي بطولة كبرى منذ 34 عامًا، حيث ترجع آخر خسارة له أمام منتخب (الماكينات) إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 1988)، علمًا بأن آخر مواجهة جرت بين المنتخبين، انتهت بفوز كاسح لمنتخب "الماتادور" 6/صفر ببطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2020.

"كابوس السداسية" في "الأمسية المأساوية"!
فعندما سُحبت قرعة كأس العالم في الأول من نيسان/أبريل الفائت، عادت إلى أذهان الألمان تلك "الأمسية المأساوية" في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية خلف أبواب موصدة (بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا). فمنتخب "لا روخا" بعناصر شابة ومتجدّدة مع المدرب لويس إنريكي لم يواجه صعوبة في تعطيل الماكينات الالمانية.

 

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