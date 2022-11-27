بث مباشر الآن.. ياسين تيفي مشاهدة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا Yacine tv || روابط كورة لايف بث مباشر ماتش ألمانيا وإسبانيا Live Shoot || هدف German لايف NÔW

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الفجر الرياضي
اسبانيا والمانيا
اسبانيا والمانيا

أتى هذا الفوز أمام ألمانيا مدجّجة بالنجوم بدءًا بالحارس مانويل نوير مرورًا بالمدافع نيكلاس زوله وتوني كروس وإلكاي غوندوغان وليون غوريتسكا في الوسط وسيرج غنابري وتيمو فيرنر ولوروا سانيه في الهجوم. وسرّعت هذه الخسارة في رحيل المدرب يواخيم لوف، وإن لم يكن فوريًا، هو الذي قاد المنتخب إلى لقب كأس العالم 2014 في البرازيل بعد أن تولى المهام في 2006.

ورغم ذلك، فإن منتخب ألمانيا يمتلك الأفضلية في مواجهاته الأربعة السابقة ضد منتخب إسبانيا بكأس العالم، حيث حقق فوزين، مقابل انتصار وحيد لمنافسه، فيما فرض التعادل نفسه على لقاء وحيد.

ودفع منتخب ألمانيا ثمن تهاونه وتسابق نجومه في إهدار الفرص السهلة التي أتيحت لهم في مواجهة اليابان، على عكس المنتخب الإسباني، الذي كشر عن أنيابه مبكرًا وبعث برسالة شديدة اللهجة لمنافسيه عن قدومه بقوة للفوز باللقب من جديد، بعدما توج به عام 2010 بجنوب إفريقيا.

وصرح لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، عقب الفوز الكاسح على كوستاريكا: "نمتلك فريقًا شابًا وأظهرنا قدراتنا وكفاءتنا. سوف نواجه ألمانيا، وستكون مباراة رائعة بالفعل بيننا". ويمتلك منتخب إسبانيا العديد من النجوم الواعدين في صفوفه بالبطولة مثل بيدري وكذلك جافي، الذي أصبح أصغر لاعب إسباني يهز الشباك في كأس العالم. كما بات جافي (18 عامًا) أصغر لاعب يتمكن من التسجيل في إحدى مباريات المونديال منذ الأسطورة البرازيلي بيليه عام 1958.

 

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