Live بث مباشر إسبانيا وألمانيا يلا شوت لايف ‏Spain vs Germany || مشاهدة مباراة ألمانيا ضد إسبانيا بث مباشر اليوم في كأس العالم يلا شوت هدف goal Pedri

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الفجر الرياضي
اسبانيا والمانيا
اسبانيا والمانيا

وتبدو الجماهير الألمانية غير متفائلة بقدرة منتخب بلادها على تحقيق نتيجة إيجابية أمام إسبانيا، ففي استطلاع للرأي أجرته شركة "يو غوف" العالمية، المتخصصة في أبحاث السوق، أمس الجمعة، كشف 45% ممن شملهم الاستطلاع بأن فريق المدرب هانزي فليك سيخسر.

في المقابل، تكهن 13% بانتهاء المباراة بالتعادل، في حين توقع 11% فقط فوز ألمانيا، بينما لم يقدم 30% وهي النسبة المتبقية أي إجابة. بالإضافة إلى ذلك فإن 55% من الجماهير أكدوا أنهم لن يشاهدوا المباراة رغم إقامتها مساء الأحد، فيما يخطط 33% لمشاهدة عرض آخر في البلاد.

ومع ذلك، رفع كاي هافرتز، نجم المنتخب الألماني، راية التحدي أمام المنتخب الإسباني، حيث أكد أن فريقه عاقد العزم على اجتياز تلك الكبوة. وصرح هافرتز، بعد اجتماع عاصف أجراه فليك مع لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام اليابان: "الجميع يدرك الآن أننا أصبحنا على المحك"، مضيفًا أن الوقت قد حان "للحديث وإبلاغ بعضنا البعض بالحقيقة".
 

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