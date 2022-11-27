أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 27-11-2022

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، حيث سجلت تراوح سعر الدواجن بين 40 إلى 41 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 45 إلى 47 جنيهًا، حسب شعبة الدواجن باتحاد الغرفة التجارية.

وسجل سعر الفراخ البيضاء 40 جنيهًا، سعر الساسو 51 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 2.5 إلى 4.75 جنيها وأمهات بيضاء 29 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن متذبذبة مابين الارتفاع والانخفاض نتيجة ارتباطها بالإفراجات عن الأعلاف المحتجزة فى الموانئ، موضحًا أن الدولة بذلت جهود كبيرة من أجل تحقيق تلك الافراجات.

ونوه "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن "، إلى أنه يتوقع مزيد من الانخفاضات المتتالية فى أسعار الدواجن والبيض، وذلك فى حال استمرار الإفراج عن الأعلاف، منوهًا إلى أن السوق مازال يحتاج لأكثر من ذلك فسوق الدواجن بمصر تستهلك نحو 900 ألف طن من الأعلاف شهريًا.

وناشد الدكتور ثروت الزيني بضرورة زيادة الإفراجات البنكية عن الأعلاف المحتجزة فى الموانئ لإنه كلما زادت الافراجات كلما انخفضت أسعار الأعلاف وبالتالي انخفاض أسعار الدواجن والبيض، فضلا عن الحفاظ علي صناعة الدواجن فى مصر.

أسعار البيض

سجل سعر طبق البيض الأبيض 68 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 70 جنيها.



البيض الأحمر سجل 70 جنيها لتصل إلى المستهلك بنحو 74 و76 جنيها للكرتونة.

وتطرح وزارة التموين بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، البالغ عددها نحو 1300 منفذ، بسعر 68 جنيها للكرتونة، وفقا لتصريحات أحمد حواش، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

كشف المهندس عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، عن أسباب تراجع أسعار البيض وهي ليست تكلفة الانتاج كما يتوقع البعض، وإنما تراجع القدرة الشرائية للمواطنين مما أدى إلى زيادة المعروض، مشيرًا إلى أن أسعار الأعلاف تواصل الصعود،كما تشهد مستويات قياسية مرتفعا بقيمة 300 جنيها،ليتراوح الطن بين 14 الف جنيه و300 إلى 17 ألف جنيهو400 جنيها.

وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.



وأوضح السيد أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع إلى نقص الكميات التي تدخل مصرمن الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذه الأيام.

وما تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تمتخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.



أسعار الكتاكيت

كتكوت تسمين أبيض أهالي من ٤.٠ ج: ٥.٠ ج

كتكوت تسمين أبيض شركات من ٥.٥٠ ج: ٧.٥٠ ج

كتكوت ساسو، شيفر من ٤.٠ ج: ٥.٥٠ ج

كتكوت رزي ٤.٠ ج

كتكوت بلدي مشعر ٤.٠ ج

أسعار البط



فرخ بط مسكوفي الوفاء ١٧.٠ ج

فرخ بط ستار ٥٣ ١٤.٠ ج

فرخ بط مسكوفي ١٥.٠ ج

فرخ بط مولار ١٥.٥٠ ج

فرخ بط بيور ١٢.٠ ج

فرخ بط بكيني فرنساوي ٧.٥٠ ج