يلا شوت مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا بث مباشر كورة لايف Japan vs Costa Rica اليوم 27 نوفمبر 2022

يلا شوت مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا بث مباشر عبر موقعنا الفجر،يسعى المنتخب الكوستاريكي إلى المصالحة مع جماهيره الغاضبة بعد فضيحة الجولة الأولى، هذه المرة عندما يواجه نظيره العنيد المنتخب الياباني على أرض ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد ظهر يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022.

يلا شوت مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا

قبل المواجهة المرتقبة بين اليابان وكوستاريكا، يبدو أن المنتخب الكوستاريكي في وضع صعب للغاية بعد بدايته الكارثية في النسخة الحالية من مونديال قطر 2022، ولا شك أن حالة الإحباط ما زالت سائدة. يشعر اللاعبون والجهاز الفني بعد تلك النتيجة التي وصفتها وسائل الإعلام في كوستاريكا بالحزن على الفضيحة ضد الفريق الأول، حيث أن الخسارة عادة مقبولة أمام الفرق الكبيرة، ولكن ليس بهذه الطريقة المهينة والمذلة، ويدرك المدرب سواريز أن مهمة أبنائه ستكون أكثر صعوبة في هذه المباراة الثانية، متعاطفًا مع البداية المثالية التي حققها المنافس الياباني بدوره في كأس العالم هذه، ورغم أنه سيحاول العمل الجاد مع لاعبيه لتحقيق رد فعل من داخلهم على أرض الملعب ورفع علم كرة القدم الكوستاريكية عاليًا.

مباراة اليابان وكوستاريكا بث مباشر كورة لايف

بث مباشر اليابان وكوستاريكا، المنتخب الكوستاريكي يجد نفسه حاليًا في المركز الأخير في جدول ترتيب هذه المجموعة الخامسة برصيد صفر من النقاط من جولة واحدة تعرض فيها إلى الخسارة، وعلى صعيد معدل الأهداف لم يسجل أي هدف مقابل دخول سبعة أهداف في شباكه ضمن فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة اليابان وكوستاريكا؟

تنطلق مباراة اليابان وكوستاريكا يوم الأحد 27 نوفمبر 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهرا حسب توقيت قطر والسعودية، بينما ستكون بالضبط الساعة الثانية عشرة والثانية ظهرا. حسب توقيت القاهرة. بتوقيت أبو ظبي، حيث سيلعب الفريقان في الدور الثاني على ملعب أحمد بن علي في مرحلة المجموعات بكأس العالم 2021 في قطر.

القنوات الناقلة لمباراة اليابان وكوستاريكا

تُذاع مباراة المنتخب الياباني، التي ستلعب ضد كوستاريكا، على قناة NB Sports وقناة Cup Extra One وقناة Cup Extra Two، حيث يرغب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم في متابعة مباراة اليابان المقبلة ضد كوستا. ريكا، غدًا 27 نوفمبر 2021 بعد أن حققت اليابان انتصارًا مقنعًا على نظيرتها اليابانية.