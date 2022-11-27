يلا شوت HD مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا لايف بث مباشر هدف Costa Rica اليوم الأحد في كأس العالم kora plus

الفجر الرياضي
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يلا شوت مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا لايف بث مباشر هدف Costa Rica اليوم الأحد في كأس العالم، ويتجهز فريق منتخب اليابان لمباراة نظيره الكوستاريكي على ملعب أحمد بن علي، في لقاء حاسم من مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم 2022.

 

وتستضيف دولة قطر المونديال الأول بالوطن العربي والشرق الأوسط، والذي انطلق من 20 نوفمبر ويستمر حتى 18 ديسمبر.

 

وتواجد منتخبي اليابان وكوستاريكا تحت اطار المجموعة الخامسة لمونديال قطر2022 إلى جانب كل من إسبانيا وألمانيا.

 

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ويخوض منتخب اليابان مباشر المباراة بآمال عريضة في الانتصار وحصد النقاط الثلاث وضمان التأهل للدور السادس عشر من المونديال.

وكان منتخب الياباني قد حقق انتصارًا تاريخيًا بالجولة الأولى على حساب منافسه المنتخب الألماني بهدفين مقابل هدف.

فيما يأمل فريق منتخب كوستاريكا بالخروج من هذا اللقاء بنتيجة إيجابية من أجل رد اعتباره بعد الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية، وتلقى المنتخب الكوستاريكي خسارة مُذلة في الجولة الأولى من دور المجموعات من منتخب إسبانيا بسباعية نظيفة.

مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا مباشر

 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت مصر وفلسطين، وفي الواحدة بتوقيت السعودية وقطر، ظهر اليوم الأحد 27 نوفمبر.

وسيتم بث مباشر اليابان وكوستاريكا من خلال شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، بصوت المعلق عامر الخوذيري.

كما ستُبث على قناتي “الكأس إكسترا 1 و2 إتش دي”، بصوت كل من مشاري القرني، ومحمد السعدي.

تشكيل اليابان لمواجهة كوستاريكا اليوم
يتولى حراسة المرمى: شويتشي جوندا.

وفي خط الدفاع: هيروكي ساكاي – كو إتاكورا – مايا يوشيدا – يوتو ناجاتومو.

ويتمركز بخط الوسط: أو تاناكا – واتارو إيندو – جونيا إتو – دايتشي كامادا – تاكيفوسا كوبو

ويقود الهجوم: دايزين مايدا.

 

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