رابط world Cup بث مباشر مباراة اليابان ضد كوستاريكا مشاهدة مباراة Costa Rica اونلاين HD جودة عالية

الفجر الرياضي
اليابان
اليابان

رابط بث مباشر مباراة اليابان ضد كوستاريكا مشاهدة مباراة Costa Rica اونلاين جودة عالية  يستضيف ملعب أحمد بن علي المونديالي على أرضه مواجهة هامة وقوية، لقاء كروي عنيف يجمع منتخب اليابان ومنتخب كوستاريكا مساء اليوم الأحد 27 نوفمبر، وذلك فى أطار المنافسات القوية من الدور الثاني للمجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2022 المقام فى قطر.

 

ويقدم لكم موقع سند فعاليات كأس العالم 2022 world Cup عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، ومواعيد مباراة اليابان وكوستاريكا اليوم الأحد 27- 11 - 2022، وذلك ضمن الأسبوع الثاني.

 

في تمام الساعة:

12:00 مساءً بتوقيت القاهرة

1:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة اليابان وكوستاريكا
سوف يتم نقل هذه المباراة عبر شبكة وقناة بي إن سبورت 1 ماكس بصوت المعلق الرياضي سوار الذهب.

 

يدخل منتخب اليابان وهو بالمركز الثاني لترتيب المجموعة الخامسة لصدارة الجدول العام لكأس العالم 2022 وفى رصيده 3 نقاط، حصل عليهم خلال لعبه مباراة أولى ووحيدة أمام منتخب ألمانيا وتمكن من تخطيه بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويستعد ليفوز على خصمه حتى يتمكن من التأهل لدرو مقبل.

 

بينما خصمه منتخب كوستاريكا يأتي للمباراة وهو يتواجد فى المركز الأخير دون نقاط، الأخر يعلم مدى صعوبة خصمه لكنه يطمح بالفوز حتى يتمكن من كسب نقاط جديدة.

رابط مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا بث مباشر اليوم
 

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