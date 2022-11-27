رابط مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا بث مباشر يوتيوب اليوم الأن twitter

مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا بث مباشر سيواجه منتخب اليابان، خصمه منتخب كوستاريكا، على أرض ملعب واستاد "أحمد بن علي المنديال"، لاستضافة مباراة مهمة ونارية يتطلع إليها مشجعو كرة القدم مساء اليوم الأحد. 27 نوفمبر، في إطار المنافسات القوية من الأسبوع الثاني للمجموعة الخامسة لكأس العالم 2022..

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فوز اليابان المذهل على ألمانيا في مباراتها الافتتاحية وضعها في موقع يحسد عليه في مباراة المجموعة E. Yalla-shot اليابان، بينما خسرت كوستاريكا 7-0 أمام إسبانيا. تعيش اليابان وكوستاريكا، يلا شوت الآن

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