يلا fel3arda بث مباشر مباراة اليابان وكوستاريكا اليوم الأحد رابط Goal Al Arab مشاهدة اليابان ضد كوستاريكا live

بث مباشر مباراة اليابان وكوستاريكا بكأس العالم 2022، مشاهدة مباراة اليابان ضد كوستاريكا بكأس العالم 2022، بث مباشر، يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة اليابان وكوستاريكا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، المقامة حاليا في قطر.

بث مباشر مباراة اليابان وكوستاريكا بكأس العالم 2022

ويقدم موقع “المنطاق” رابط بث مباشر مباراة اليابان وكوستاريكا بكأس العالم 2022، حيث يمكن مشاهدة المباراة لجظة بلحظة مع صافرة البداية، في ظل المباريات الممتعة التي نشاهدها في بظولة كأس العالم في النسخة الحالية.

ويحتضن ملعب أحمد بن علي في مدينة أم الأفاعي، المباراة المرتقبة بين منتخبي اليابان وكوستاريكا، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.



اليابان تبجث عن التأهل

ويبحث المنتخب الياباني عن تحقيق الفوز على نظيره منتخب كوستاريكا من أجل ضمان التأهل لدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم.

اليابان تحقق المفاجآة وتتغلب على ألمانيا

وكان منتخب اليابان حقق فوز مهما على نظيره منتخب ألمانيا في إطار مباريات الجولة الماضية الأولي من مسابقة كأس العالم 2022، بهدفين مقابل هدف، بينما منتخب كوستاريكا خسر أمام منتخب إسبانيا بنتيجة كبري بسباعية مقابل لا شيء.

اليابان في وصافة المجموعة

ويتقاسم المنتخب الياباني صدارة المجموعة الخامسة مع منتخب إسبانيا وفي رصيد كل منهم 3 نقاط، بعد مرور جولة واحدة من دور المجموعات.

موعد مباراة اليابان وكوستاريكا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة اليابان وكوستاريكا ظهر اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وقنوات الكأس الرياضية.