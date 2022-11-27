لايف Japan مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا بث مباشر يلا شوت TODAY اليابان ضد كوستاريكا اونلاين

لايف مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا بث مباشر كأس العالم بتاريخ 27-11-2022 والقنوات الناقلة بث مباشر يلا شوت Japan حيث يستعد منتخب اليابان لمواجهة نظيره منتخب كوستاريكا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 قطر والمقامة خلال الوقت الحالي.

مشاهدة مباراة اليابان ضد كوستاريكا بث مباشر

تنطلق مباراة اليابان ضد كوستاريكا، اليوم الأحد، الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن على.

حكم مباراة اليابان ضد كوستاريكا

‏أسندت لجنة الفيفا في بطولة كأس العالم قطر 2022 إدارة مباراة منتخب اليابان ضد كوستاريكا في الجولة الثانية إلى الحكم الدولي الإنجليزي مايكل اوليفر، وستيوارت بيرت، وسيمون بيتر بينيت، وماجويت ندياي، وحكم تقنية الفيديو«VAR» جيروم بريسارد.

معلق مباراة اليابان ضد كوستاريكا في كأس العالم 2022

سيكون المعلقان الرياضيان «مشاري القرني ومحمد السعدي» هما معلقا مباراة اليابان ضد كوستاريكا.

موعد مباراة اليابان وكوستاريكا

من المقرر أن يواجه منتخب اليابان نظيره منتخب كوستاريكا، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، اليوم الأحد الموافق 27-11-2022 في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية على أرضية ستاد أحمد بن علي.

على الجانب الأخر، يواجه منتخب إسبانيا نظيره منتخب ألمانيا في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على أرضية ستاد البيت.

وكان منتخب اليابان حقق فوز عريض على نظيره منتخب ألمانيا ضمن مباريات الجولة الماضية الأولي من مسابقة كأس العالم 2022، بهدفين مقابل هدف، بينما منتخب كوستاريكا خسر أمام منتخب إسبانيا بنتيجة كبري بسباعية مقابل لا شيء.

ترتيب مجموعة اليابان قبل مواجهة كوستاريكا

1- منتخب إسبانيا، يمتلك 3 نقاط

2- منتخب اليابان، يمتلك 3 نقاط

3- منتخب ألمانيا، لا يمتلك أي نقاط

4- منتخب كوستاريكا، لا يمتلك أي نقاط