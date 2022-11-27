اونلاين يلا شوت Costa Rica مشاهدة مباراة كوستاريكا واليابان كورة لايف بث مباشر beIN Sports حيث يمتلك منتخب اليابان 3 نقاط في المركز الثاني في المجموعة بعد فوزه المثير على ألمانيا بنتيجة 2-1، بينما خسرت كوستاريكا أمام إسبانيا بنتيجة 7-0 وتتذيل المجموعة بلا أهداف.

مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا في كأس العالم 2022

وفي حال فوز اليابان في مباراة اليوم، فإنها ستحصل على بطاقة التأهل إلى دور الـ16، لتكون ثاني منتخب يحقق ذلك بعد فرنسا عقب فوزها على الدنمارك أمس بهدفين لهدف.

مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا في كأس العالم 2022

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا في كأس العالم 2022

تُذاع المباراة عبر قنوات: beIN Sports HD 1 Max، Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA TWO HD.

مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا في كأس العالم 2022

سيعلق كل من: عامر الخوذيري عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، مشاري القرني عبر Alkass EXTRA One HD، ومحمد السعدي عبر Alkass EXTRA