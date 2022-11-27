لحظة بلحظة.. بث مباشر مباراة المغرب وبلجيكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة المغرب وبلجيكا، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، غدا الأحد، مباراته ضد بلجيكا، ضمن منافسات المجموعة السادسة، على أرض ملعب "الثمامة"، ويفوز بتذكرة التأهل إلى الدور المقبل.

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تدخل العناصر الوطنية هذه المباراة بروح معنوية عالية بعد انتزاع تعادل ثمين من المنتخب الكرواتي وصيف النسخة الماضية، الأمر الذي سيمنح كتيبة وليد الركركي ثقة كبيرة للعب مباراة جيدة ضد فريق حقق صعوبة. الفوز على كندا (1-0).

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على الرغم من الطموحات الكبيرة للمنتخب الوطني الذي اعتاد على تقديم مباريات مميزة في مختلف محطات كرة القدم، فإن مباراته ضد "الشياطين الحمر" ستكون صعبة، لأنها ستحدد إلى حد كبير خصائص الفريقين التي ستنتقل إلى الجولة التالية.

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لن تكون مهمة الناخب الوطني سهلة أمام منافس يعتبر من أفضل الفرق في العالم، ويمتلك العديد من مفاتيح اللعب الهجومية، القادرة على التسجيل في أي وقت، كما أنه يمتلك خط وسط مؤمن بواحد. من أفضل اللاعبين حول العالم وهو نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين. من هو العقل المدبر لهجمات "الشياطين الحمر".

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