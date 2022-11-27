ستريم Twitter مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا بث مباشر يلا شوت plus رابط ماتش Costa Rica
ستريم Twitter مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا بث مباشر يلا شوت plus رابط ماتش Costa Rica تشهد اليوم الأحد، 27 نوفمبر 2022، مواجهات عديدة قوية في مختلف الملاعب حول العالم، وعلى رأسها صراعات النسخة 22 من البطولة كأس العالم وتقام حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى مواجهة الأهلي مع نظرائهم العرب في ربع نهائي كأس مصر.
رابط مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا بث مباشر اليوم
مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة
اليابان x كوستاريكا – الساعة 12 ظهرًا على القناة beIN Sports Connect والكاس اكسترا ون اتش دي
اضغط هنا لمتابعة مباراة اليابان وكوستاريكا
بلجيكا x المغرب – 15:00 على القناة beIN Sports HD 2 كحد أقصىو beIN Sports HD 3 max
اضغط هنا لمتابعة مباراة بلجيكا والمغرب
كرواتيا x كندا – 6 مساءً على ITV beIN Sports Connect والكاس اكسترا ون اتش دي
اضغط هنا لمتابعة مباراة كرواتيا وكندا
إسبانيا x ألمانيا – 9 مساءً على Kanal beIN Sports HD 2 كحد أقصىو beIN Sports HD 3 max
اضغط هنا لمتابعة مباراة اسبانيا والمانيا
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
الاهلي x المقاولون العرب – الساعة 17:00 على القناة وقت الرياضة 1
اضغط هنا لمتابعة مباراة الاهلي والمقاولون العرب
البنك الاهلي x بيراميدز – الساعة 17:00 على القناة وقت الرياضة 1
اضغط هنا لمتابعة مباراة البنك الاهاي وبيراميدز
مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 – 11 – 2022 والقنوات الناقلة