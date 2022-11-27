ستريم Twitter مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا بث مباشر يلا شوت plus رابط ماتش Costa Rica تشهد اليوم الأحد، 27 نوفمبر 2022، مواجهات عديدة قوية في مختلف الملاعب حول العالم، وعلى رأسها صراعات النسخة 22 من البطولة كأس العالم وتقام حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى مواجهة الأهلي مع نظرائهم العرب في ربع نهائي كأس مصر.

رابط مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا بث مباشر اليوم



مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة

اليابان x كوستاريكا – الساعة 12 ظهرًا على القناة beIN Sports Connect والكاس اكسترا ون اتش دي

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بلجيكا x المغرب – 15:00 على القناة beIN Sports HD 2 كحد أقصىو beIN Sports HD 3 max

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كرواتيا x كندا – 6 مساءً على ITV beIN Sports Connect والكاس اكسترا ون اتش دي

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إسبانيا x ألمانيا – 9 مساءً على Kanal beIN Sports HD 2 كحد أقصىو beIN Sports HD 3 max

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مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

الاهلي x المقاولون العرب – الساعة 17:00 على القناة وقت الرياضة 1

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البنك الاهلي x بيراميدز – الساعة 17:00 على القناة وقت الرياضة 1

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 – 11 – 2022 والقنوات الناقلة

