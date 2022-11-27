بث مباشر مباراة بلجيكا والمغرب كأس العالم 2022 كورة اون لاين || kora on line

مواجهة صعبة منتظرة ستجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب البلجيكي القوي على ملعب الثمامة في منافسات مونديال 2022، يطمح خلالها أسود الأطلسي للوصول إلى دور المجموعات بعد النتيجة الجيدة التي حققتها في الجولة الأولى ضدها. كرواتيا بتعادل سلبي ويحصل كل فريق على نقطة مما يزيد من حجم المباراة. وكانت الإقبال الجماهيري من المحيط إلى الخليج لمتابعة ودعم زملاء حكيم زياش أمام "الشياطين الحمر".

من ناحية أخرى، يتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة بفوزه على كندا بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة، فيما يتقاسم المغرب وكرواتيا المركز الثاني بنقطة، فيما يتواجد رفاق ألفونسو ديفيز في ذيل الترتيب. الترتيب دون رصيد نقاط.

تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة

• حراسة المرمى: ياسين بونو

• خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، يحيى عطية الله

• خط الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، أملاح

• خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال

تشكيل بلجيكا المتوقع ضد المغرب في كأس العالم 2022

لا يواجد في منتخب بلجيكا غيابات تُذكر، ومن المتوقع أن يواصل المدرب روبيرتو مارتينيز الاعتماد على نفس التشكيلة التي خاض بها مباراة كندا وفاز بها بهدف دون رد.

• حراسة المرمى: تيبو كورتوا

• خط الدفاع: لياندير ديندونكر، توبي ألدرفيلد، يان فيرتونخن

• خط الوسط: توماس مونييه، أكسيل فيتسيل، يوري تيليمانس، كاستانيي

• خط الهجوم: كيفن دي بروين، ميتي باتشواي، إيدين هازارد.