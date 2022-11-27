عاجل| نقل مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا على المفتوح بث مباشر Belgium ضد Morocco يلا شوت HD

نقل مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا على المفتوح بث مباشر Belgium ضد Morocco يلا شوت pde ينتظر مشجعو المنتخب الوطني المغربي الظهور الثاني لمنتخب أطلس ليونز في كأس العالم 2022 في قطر، خاصة بعد أن تمكن المنتخب الوطني المغربي من الخروج بالتعادل السلبي في مباراة الدور الأول من مرحلة المجموعات هذه، حيث تمكن المنتخب الوطني المغربي من التعادل سلبا ضد المنتخب الوطني الكرواتي وأبطال العالم 2018 في روسيا، لذا فإن فوز المنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي سيساهم بشكل كبير في تأهيل المنتخب المغربي لمراحل خروج المغلوب من كأس العالم 2022 في قطر.

الساعة كم مباراة المغرب وبلجيكا كاس العالم 2022

يدخل المنتخب المغربي مباراته القادمة في كأس العالم قطر 2022 ضد المنتخب البلجيكي، ليحتل المركز الثاني في هذه المجموعة إلى جانب المنتخب الكرواتي، حيث يمتلك المنتخب المغربي نقطة واحدة فقط على حساب نقاطه، بينما يدخل المنتخب البلجيكي هذه المباراة وهو في صدارة قائمة المتصدرين لهذه المجموعة بثلاث نقاط حصل عليها المنتخب البلجيكي من الفوز على المنتخب الكندي في مباراة الجولة الافتتاحية لمسابقات هذه المجموعة.

موعد مباراة المغرب وبلجيكا

من المقرر أن تقام المباراة المغربية البلجيكية المقبلة في كأس العالم 2022 ضمن منافسات الدور الثاني من منافسات المجموعة السادسة من دوري المجموعات مساء الأحد المقبل بإذن الله، حيث ستبدأ المباراة بالضبط في الساعة الرابعة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الرابعة ظهرا بتوقيت الدوحة، الساعة الثانية ظهرا بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا

أعلنت شبكة التلفزيون المغربي أنها ستبث فعاليات مباراة المغرب-بلجيكا مباشرة على شاشة القناة المغربية الرياضية الأرضية، كما سيتم بث أحداث مباراة المغرب-بلجيكا مباشرة ومباشرة من خلال شبكة بي إن سبورتس سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث المباراة من خلال قنوات كوبا إكسترا المخصصة لبث مباريات كأس العالم.