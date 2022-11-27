يلا شوت لايف Twitter مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا بث مباشر يلا شوت plus رابط ماتش المغرب Hakim Ziyech

مشاهدة مباراة المغرب ضد بلجيكا بث مباشر اليوم الأحد لايف Twitter بث مباشر يلا شوت رابط ماتش المغرب، في سياق مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة من دور المجموعات في مونديال قطر كأس العالم لكرة القدم 2022 وذلك على ستاد الثمامة المونديالي.

ولفتت اللجنة المسؤولة من اتحاد كرة القدم الدولي "الفيفا" إلى أن مباراة المغرب وبلجيكا مباشر تبدأ الساعة الواحدة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الثالثة في مصر وفلسطين والسودان، الرابعة لدى السعودية وقطر.

كما تكون الرابعة مساء في الأردن والكويت ولبنان وسوريا والعراق، الخامسة في البحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، لكنها تكون منتصف الليل في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من البلدان في القارة الأوروبية.



بلجيكا ضد المغرب بث مباشر ويسعى المنتخب المغربي إلى تفادي سيناريو تونس التي اقتربت من توديع منافسات كأس العالم رسميا، لكن وضعه يظل أفضل بعض الشيء كونه يمتلك في رصيده نقطة وينتظره بعد هذا اللقاء مواجهة قوية مع نظيره الكندي.



وحصد منتخب المغرب نقطة واحدة في الجولة الافتتاحية عقب تعادله مع كرواتيا دون أهداف وسط أداء مميز للغاية من قبل أشرف حكيمي وزملائه، بينما تتصدر بلجيكا جدول الترتيب من الانتصار على كندا في أول لقاء معه.



وبحسب الأرقام التاريخية حول المنتخبين، فقد سبق أن لعبا معا مرتين ساقا، انتهت الأولى التي جرت يوم التاسع عشر من شهر يونيو 1994 بفوز بلجيكا بهدف دون مقابل على المغرب سجله النجم في ذلك الوقت مارك ديغريسي.



أما اللقاء الثاني الذي أقيم وديا يوم السادس والعشرين من مارس 2008 فقد شهد فوز كبير للمنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف سجله أكسيل فيتسل، بينما الرباعية سفيان العلودي ونبيل الزهري المعروف.



يشار إلى أن مباراة المغرب وبلجيكا مباشر تقام بعد نهاية لقاء المنتخبين الكوستاريكي مع الياباني، بينما تلعب كندا أمام كرواتيا لحساب المجموعة نفسها، كما يلعب اسبانيا وألمانيا في موقعة مصيرية خاصة بالنسبة للماكينات الألمانية.