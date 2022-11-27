انطلقت الان بث مباشر مباراة المغرب وبلجيكا مشاهدة مباراة Belgium vs Egypt يلا شوت new

الفجر الرياضي
المغرب
المغرب

يواجه منتخب المغرب، اليوم الأحد، منتخب بلجيكا في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في مونديال قطر كأس العالم 2022 على ملعب الثمامة في مباراة حاسمة لحسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

 

انطلقت الان بث مباشر مباراة المغرب وبلجيكا مشاهدة مباراة Belgium vs Egypt يلا شوت new

وتنطلق مباراة المغرب وبلجيكا بث مباشر اليوم في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القدس المحتلة والقاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة الثانية بتوقيت الرباط، الواحدة بتوقيت غرينتش.


مباراة المغرب ضد بلجيكا بث مباشر
وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت مباشر bein Sports HD 2 Max بصوت المعلق جواد بدة، وقناة الكأس اكسترا Alkass EXTRA One HD بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة الرياضية Arryadia TNT HD بصوت المعلق هشام فرج.

ويبحث رفاق حكيم زياش وأشرف حكيمي عن الفوز لرفع الحظوظ في التأهل إلى الدور ثمن النهائي خصوصا أنهم تعادلوا سلبيا أمام كرواتيا في الجولة الأولى من المجموعات.

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ومن المتوقع ألا يجري وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب الأسود تغييرات على تشكيلة المغرب ضد بلجيكا اليوم، باستثناء الشكوك التي تحوم حول الظهير الأيسر نصير مزراوي بعد تعرضه للإصابة أمام كرواتيا.

تشكيلة مباراة المغرب أمام بلجيكا المتوقعة
مركز حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: يحيى عطي الله - نايف أجرد - رومان سايس - أشرف حكيمي.

خط الوسط: عز الدين أوناحي - سفيان بوفال - سفيان مرابط.

خط الهجوم: حكيم زياش - يوسف انصيري - سليم أملاح.

وتضم المجموعة الخامسة القوية في مونديال قطر 2022: 1- بلجيكا (3 نقاط) 2- المغرب (1 نقطة) 3- كرواتيا (1 نقطة) 4- كندا (0 نقطة).

وغدا الاثنين تنتهي الجولة الثانية من دور المجموعات وتبدأ الثلاثاء الجولة الثالثة التي تلعب فيها مباراتان في نفس التوقيت لتحديد جميع المتأهلين إلى دور الستة عشر.

 

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