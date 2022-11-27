لايف Morocco مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا بث مباشر Belgium اون لاين بجودة عالية دون تقطيع موقع يلا شوت الجديد yalla shoot new

لايف Morocco مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا بث مباشر Belgium اون لاين بجودة عالية دون تقطيع موقع يلا شوت الجديد يستضيف ملعب ” استاد الثّمامة ” مباراة قوية في كأس العالم بين كلا من منتخب المغرب ونظيره منتخب بلجيكا، اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022.

وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا اليوم

وسوف نستعرض لكم في هذه المقالة موعد مباراة المغرب وبلجيكا، والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا والمعلق وملعب المباراة وترتيب المجموعة.

ترتيب المجموعة F:

🇧🇪 منتخب بلجيكا في المركز الأول برصيد 3 نقاط.

🇲🇦 منتخب المغرب في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

🇭🇷 منتخب كرواتيا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

🇨🇦 منتخب كندا في المركز الرابع والأخير دون نقاط.

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موعد مباراة المغرب وبلجيكا

بينما تقام مباراة منتخب المغرب ضد نظيره منتخب بلجيكا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 2:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

بينما تنطلق في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

وفي الساعة 4:00 مساءً بتوقيت قطر والسعودية والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.

بينما تنطلق في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

جدول مباريات اليوم

أخبار كأس العالم

أخبار منتخب المغرب

اخبار منتخب بلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا

بينما تنقل لكم مباريات بطولة كأس العالم مجموعة قنوات بي ان سبورت وقنوات الكأس الناقل الحصري لمونديال قطر 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنكم مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا بث مباشر في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم عبر القنوات التالية:

beIN sport Max2

الكأس اكسترا 1

الكأس اكسترا 2

المغربية الأرضية

معلق مباراه المغرب وبلجيكا بث مباشر

أعلنت إدارة قناة بي ان سبورت عن تعيين المعلق جواد بدة (Max2) للتعليق على أحداث مباراة منتخب المغرب ضد منتخب المغرب اليوم.

بينما أعلنت إدارة قنوات الكأس الرياضية عن تعيين المعلق خليل البلوشي (اكسترا 1) والمعلق سمير اليعقوبي ( اكسترا 2) للتعليق على أحداث المباراة.

