اونلاين Alkass مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا بث مباشر هدف حكيم زياش الان Kora plus

اونلاين مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا تابع اون لاين اليوم السبت ضمن بطولة كأس العالم 2022 هدف حكيم زياش الان Kora plus، حيث تتوجه الأنظار إلى المباراة القادمة التي سيخوضها المنتخب السعودي أمام المنتخب البولندي، وسط تفاعل واسع وحالة ترقب بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

مشاهدة المغرب وبلجيكا كأس العالم 2022

يتجهز فريق المنتخب السعودي لمواجهة قوية في دور المجموعات في كأس العالم، وذلك أمام بولندا في الجولة الثانية، على استاد المدينة التعليمية، علمًا بأن المنتخب السعودي تمكن من الفوز على نظيره الأرجنتيني في المبارة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي؛ ليصعد الأول على رأس المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

تقام مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم قطر 2022 اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وفلسطين، 4 بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا اليوم

كما يمكن مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022 بث مباشر من خلال القنوات التالية: «beIN Sports HD 1 Max، وAlkass EXTRA TWO HD»، والتي تمتلك حقوق النقل الحصري لجميع مباريات وفاعليات كأس العالم، كما يتم بث مباراة المغرب وبلجيكا شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر قناتها المفتوحة bein Sports – قناة بين اسبورت المفتوحة، وقناة الهوية اليمنية.

نرفق لكم تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لـ مباراة المغرب وبلجيكا اليوم السبت:

القمر: نايل سات

– تردد القناة: 11054- 12604

– معدل الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

– 7 درجات غرب

القمر: عرب سات

– تردد القناة: 12379

– معدل الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

– 30.5 درجة شرق