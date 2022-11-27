يلا شوت Croatia مشاهدة مباراة كرواتيا وكندا بث مباشر كورة لايف youtube هدف

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توقيت مشاهدة مباراة كرواتيا وكندا بث مباشر بتاريخ 27-11-2022 كأس العالم 2022 يمكنك الآن الإطلاع على موعد مباراة كرواتيا وكندا اليوم والقنوات الناقلة لهذا اللقاء المنتظر، الذي يجمع بين المنتخبين على أرضية ملعب "خليفة الدولي"، في إطار مباريات المجموعة السادسة من منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

 

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موعد مباراة كرواتيا ضد كندا اليوم في كأس العالم قطر 2022

ويحين موعد مباراة كرواتيا وكندا مساء اليوم الأحد، بتاريخ 27 نوفمبر 2022، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس العالم، حيث تقرر انطلاق أحداث هذا اللقاء وفقًا للتوقيتات الرسمية التالية:

الساعة 17:00 حسب توقيت المغرب وتونس
الساعة 18:00 حسب توقيت مصر وفلسطين ولبنان
الساعة 19:00 حسب توقيت السعودية وقطر والعراق
الساعة 20:00 حسب توقيت الإمارات وسلطنة عمان

 

لمشاهدة مباراة كرواتيا وكندا اضغط هنا

 

وتعرض المنتخب الكندي لخسارة مريرة في الجولة الماضية أمام منتخب ألمانيا بهدف نظيف، ليصبح معرضًا لمغادرة مونديال قطر 2022 في حالة الخسارة اليوم أمام كرواتيا.

 

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وكندا اليوم بالمجموعة السادسة من المونديال


وبالحديث عن قائمة القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وكندا اليوم فسوف يمكنكم مشاهدة هذه المباراة مباشرة وحصريًا من خلال قناة "beIN Sports Max1" المشفرة، أو عن طريق قناة "beIN Sports Max2" المشفرة.

 

كما تنقل أحداث ومجريات هذا اللقاء عبر قناة "الكأس الرياضية إكسترا".

ويمتلك منتخب كرواتيا نقطة واحدة في صراع التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم، والتي حققها بعدما تعادل سلبيًا في الجولة الماضية أمام منتخب المغرب.

 

 

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