يلا شوت Instagram بث مباشر المغرب وكرواتيا الان مشاهدة مباراة Croatia كورة لايف

بث مباشر المغرب وكرواتيا الان مباراة معقدة ينطبق هذا الوصف على مواجهة منتخب المغرب وكرواتيا المقامة على ملعب البيت القطري في الجولة الأولى من مباراة المجموعات الست في كأس العالم، وفي حين أن الاشتباكات العربية الأوروبية هي دائما في الجانب الأوروبي، فإن المباراة المغربية الكرواتية تعتبر استثناء.

ويمثل هذا الموقف المنتخب المغربي الملقب بـ "أسود الأطلسي" أحد المنتخبات العربية والأفريقية التي اشتهرت بأحداث مع منتخبات القارة العجوز، وهو واقع تمت ترجمته أكثر من مرة ضد بلغاريا والبرتغال وإنجلترا، بولندا والنرويج واسكتلندا، واجه معظمهم صعوبة كبيرة منذ ظهور المغرب في أهم حدث كروي للمكسيك في صيف 1970، وحتى خسارة المغرب في المونديال، كما حدث عام 1970 كما حدث مرتين في المكسيك عام 1986 الأطلسي، وخسرت الأسود 2/1 و1/0 أمام الآلة الألمانية في المرتين.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي على مجموعة من اللاعبين الذين يعتبرهم مشجعو هذا البلد الشمال أفريقي جيلهم الذهبي. ويعرف الفريق ذلك لأن الرقراجي يعتمد على الحارس الخبير ياسين بونو أحد نجوم إشبيلية الإسبانيين، وزميله أحمد رضا التكنوتي الذي قاد الوداد البيضاوي المغربي للبطولة في دوري أبطال إفريقيا الماضي على مقاعد البدلاء، إلى جانب زميله يحيى عطية الله، لاعب وسط الوداد، وكتيبتهم من المحترفين في أوروبا، لا سيما في الهجوم المغربي، الذي اشتمل على ما بدا وكأنه ترسانة التهديف، حيث تألفت من: حكيم زياش، نجم إنجلترا تشيلسي، يوسف. نوسيري، أحد أهم مفاتيح إشبيلية، إسبانيا، سفيان بوفال، هداف أنجيه، فرنسا، أرمين هاريس، مرسيليا، فرنسا أحد أفضل رؤساء الحربة في الفريق الأولمبي.

من ناحية أخرى، فإن لوكا مودريتش، لاعب خط وسط كرواتيا وريال مدريد، ليس الورقة الرابحة الوحيدة التي يعتمد عليها مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش. كانت النسخة الأخيرة في روسيا عام 2018 قريبة منه، لذا حشد داليتش أسلحته الهجومية الخطيرة وانطلق ببداية جيدة بفوزه على المغربي نقاط تسجيل كرواتيا هي: برونو بيتكوفيتش وميسلاف أورسيتش، الثنائي الخطير لدينامو زغرب الكرواتي، ولاعبيهما المحترفين أبرزهم: إيفان بيريسيتش، هجوم نجم توتنهام توتنهام.

وستقام مباراة المغرب وكرواتيا مباشر، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022، يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، على ستاد البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت المغرب، وفي الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر وفلسطين، الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية وقطر.

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القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث مباريات كأس العالم قطر 2022، وبالطبع سوف تنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مواجهة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

شاهد مباراة كرواتيا والمغرب مباشر

وبالتالي ستُذاع مباراة المغرب وكرواتيا عبر قناة beIN Sports المجانية على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

وكلفت مجموعة قنوات الكاس بالإمارات سمير المعرفي ببث مباراة المغرب الكرواتي على قناة الكاس إكسترا تو فيما تم تكليف خالد الهادي ببث المباراة على قناة الكاس سبورت إتش دي ماكس. قامت مجموعة قنوات BN Sport بعد ذلك بتخصيص حقوق المباراة لـ BN Sport One HD وTwo Max لـ Jawad Bada.