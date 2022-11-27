يلا كورة Twitter مشاهدة مباراة كرواتيا ضد كندا بث مباشر يلا شوت plus رابط ماتش كرواتيا اونلاين

الفجر الرياضي
كرواتيا
كرواتيا

 يلا كورة Twitter مشاهدة مباراة كرواتيا ضد كندا بث مباشر  يلا شوت plus رابط ماتش كرواتيا اونلاين مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022، سيبدأ المنتخب المغربي مسيرته الكروية في مونديال قطر 2022 بمواجهة نظيره الكرواتي وصيف العالم في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.

 

ويسعى المنتخب المغربي للاستفادة من عامل الميدان والجمهور المغربي المتواجد بقوة في دولة قطر لتحقيق فوز سيطلق بقوة مسيرته في المونديال.

 

المواجهة بين المغرب وكرواتيا شاهدها مباشرة وحصريا على beIN SPORTS MAX 1، الأربعاء، الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.


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انطلقت فعاليات مونديال 2022 في قطر الأحد الماضي 20 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا، وتستضيف دولة قطر مباريات مونديال 2022 في 8 ملاعب هي استاد البيت - استاد أحمد بن علي - استاد الثمامة - استاد الجنوب - استاد خليفة الدولي - استاد المدينة التعليمية - استاد لوسيل - استاد 974.

مباراة المغرب وكرواتيا
يستعد المشجعون لمشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022 بقطر، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة السادسة من مونديال 2022، يوم غد الأربعاء 23 نوفمبر الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد كرواتيا
شاهد مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022
تبث قناة بي إن سبورتس ماكس مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022.

وبثت قنوات الكاس اكسترا مباراة المغرب ضد كرواتيا خلال مونديال 2022.

يبث التليفزيون المغربي مباراة المغرب ضد كرواتيا خلال مونديال 2022 عبر القنوات الأرضية.

عبر الإنترنت، عبر تطبيق Todd أو خدمة beIN Connect لمتابعة مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022.

مواعيد مباريات كأس العالم يوم الأربعاء 23 نوفمبر
مباريات يوم الأربعاء في كأس العالم 2022
مباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم 2022، الساعة 12:00 مساءً بتوقيت مصر.

مباراة ألمانيا ضد اليابان كأس العالم 2022، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر.

مباراة إسبانيا ضد كوستاريكا كأس العالم 2022، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر.

مباراة بلجيكا ضد كندا كأس العالم 2022، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر.

 

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