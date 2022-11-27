كورة في العارضة YouTube مشاهدة مباراة كرواتيا وكندا بث مباشر yalla shoot لايف اليوم والتي من المنتظر انطلاقها يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري والتي سوف نعرض لكم كل المعلومات الخاصة عنها مثل موعد بدء المباراة والتشكيل الفني الذي يختاره مدربي الفريقين والقنوات الناقلة فتابعوا معنا.

مشاهدة مباراة كرواتيا وكندا

يمكنك متابعة ومشاهدة مباراة كرواتيا وكندا يوم الأحد المقبل من هذا الشهر والذي يوافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر من عام ٢٠٢٢، والتي من المقرر انطلاقها عند حلول الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والسادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي وسلطنة عمان.

يدخل منتخب كرواتيا ضمن المجموعة السادسة من كأس العالم لعام ٢٠٢٢ مع كل من المغرب وكندا وبلجيكا، ولذلك فهو يسعى في تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الحصول على صدارة هذه المجموعة القوية.

التشكيل المتوقع لفريق كندا

يستعد منتخب كندا بقيادة مديره الفني جون هيردمان لخوض مباراة قوية مع منتخب كرواتيا وذلك بهدف تحقيق الفوز والحصول على صدارة المجموعة والوصول إلى الدور السادس عشر.



القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وكندا

يمكنك متابعة ومشاهدة مباراة كرواتيا وكندا والتي من المنتظر انطلاقها يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري عبر قنوات بي إن سبورت القطرية التي تعد الناقل الحصري الوحيد لمباريات كأس العالم لهذا الموسم.

معلق مباراة كرواتيا وكندا

يستضيف ملعب استاد خليفة الدولي بدولة قطر مباراة فريقي كرواتيا وكندا ضمن الجولة الثانية من دور كأس العالم لعام ٢٠٢٢، والتي من المنتظر متابعتها عبر قنوات بي إن سبورت القطرية.