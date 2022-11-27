يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر kora live شاهد هدف الأهلي الأول gool

رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بث مباشر اليوم الجمعة ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس مصر 2021 / 2022 التي تجري على استاد السلام دون حضور أي من جماهير الفريقين داخل أرضية الملعب.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب مباشر تنطلق الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا والسودان، السادسة في قطر والسعودية والكويت والعراق ولبنان وسوريا والأردن، السابعة وفق وقت الإمارات العربي والبحرين.

الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر

وكان من المقرر أن تقام هذه المواجهة يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل لكن تقرر تقديمها بسبب فترة التوقف الحالي نتيجة مونديال قطر، على أن تتواصل منافسات الدوري المصري خلال الأيام القليلة المقبلة. وفق الاتحاد.

وكان الزمالك قد خطف فوزا قاتلا من أنياب نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل سجله اللاعب سيد محمد نيمار في الدقيقة التاسعة والخمسين من زمن الشوط الثاني وسط تألق مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد.

ووصفت هذه الموقعة بين الفريقين بأنها لقاء البطاقات الصفراء حيث نال لاعبو المصري على نحو ست بطاقات من الدقيقة الثامنة والثلاثين حتى الثانية والثمانين، بينما الزمالك كان له ثلاث بطاقات إحداها للنجم المميز الصاعد نيمار.

الاهلي ضد المقاولون العرب بث مباشر

ويدير مواجهة بيراميدز التالية تحكيميا محمود بسيوني وزميله سامي هلهل وأيضا عمر فتحي والحكم الرابع صبري إبراهيم فيما على الفار محمد الصباحي ويساعده أحمد لطفي، علما أنها مقدمة من تاريخ 11 / 12 / 2022 ميلادي.

مباراة الاهلى والمقاولون العرب مباشرة تجري قبل انطلاق موقعة البنك الأهلي مع بيراميدز في الدور ذاته من بطولة كأس مصر وذلك على ستاد القاهرة الدولي عبر قناة أون تايم سبورت بصوت المعلق المميز حاتم بطيشة.