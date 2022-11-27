كورة HD بلس AHLY بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر كورة لايف youtube

يقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم الأحد 27-11-2022 في بطولة كأس مصر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر ومن ثم، يستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب اليوم الأحد في إطار منافسات دور الـ8 ببطولة كأس مصر موسم 2021-2022. علاوة على ذلك، يتلاقى الأهلي والمقاولون العرب على أرضية ملعب استاد السلام لتحديد المتأهل منها للمربع الذهبي. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يصطدم الفائز من هذه المباراة بفريق سموحة الذي تخطى منتخب السويس في ربع النهائي. بث مباشر الأهلي والمقاولون العرب.

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر

بث مباشر الأهلي والمقاولون العرب ومن ثم، يسعى لاعبو الأهلي للفوز بالمباراة على حساب المقاولين العرب من أجل الوصول إلى قبل النهائي والتقدم نحو الفوز بكأس مصر. علاوة على ذلك، يقدم نتائج متميزة تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق في الفترة الماضية بعد الفوز بلقب كأس السوبر المحلي. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر. ومن قبل التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بجانب تصدر جدول الدوري المصري قبل توقفه الأخير.

بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس مصر

وتواجه الفريقان في نوفمبر 8 مرات، فاز الأهلي في 7 منها. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر. وحقق المقاولون الانتصار في لقاء وحيد، ولم تُسجَل أي نتيجة تعادل بين الفريقين. بث مباشر الأهلي والمقاولون العرب. أيضا، وتقابل الأهلي والمقاولون العرب في 79 مباراة. حيث حقق الأهلي الفوز في 55 مباراة مقابل 7 للمقاولون، وحضر التعادل بينهما في 17 مباراة. أيضا، فقد شهدت آخر مباراة بين الفريقين التعادل السلبي في اللقاء. الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين بالدوري المصري في الموسم الماضي.



كولر يحاضر اللاعبين وتقسيمة قوية استعدادًا لمواجهة المقاولون

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم. ومن ثم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر. علاوة على ذلك، يستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها الأحد المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

بالإضافة إلى ذلك، فقد عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق. ولكن، محاضرة للاعبين، إلى جانب خوضهم قرات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس أندويا مخطط الأحمال. ومن ثم، فقد خاض حراس الفريق مرانا قويا تحت قيادة ميشيل يانكون، وشهد مران اليوم تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والخططية. وبالتالي، فقد قام بإجراء بعد ذلك الجهاز الفني تقسيمة كرة بين اللاعبين، وذلك، في إطار تجهيز الجميع للمباريات.

رئيس المقاولون العرب يحفز لاعبيه قبل مواجهة الأهلي في كأس مصر

عقد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب. ومن ثم، جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة شوقي غريب وبحضور محمد عادل فتحي المشرف على الكرة. علاوة على ذلك، يواصل المقاولون العرب تدريباته اليومية استعدادًا للقاء الأهلي اليوم الأحد 27 نوفمبر الجاري في دور الـ8 لمسابقة كأس مصر.

وجاءت الجلسة بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي والتي أقيمت اليوم بالجبل الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، فقد حرص محسن صلاح على تحفيز اللاعبين قبل مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي. ولكن، في كأس مصر والمقرر لها الأحد المقبل في إطار دور الثمانية للبطولة حيث طالبهم بأن يكونوا على قدر المسؤولية.

ومن ثم، يقدمون مباراة جيدة تليق باسم المقاولون العرب صاحب التاريخ الكبير في الكرة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، وثالث الأندية المصرية حصولًا على الألقاب. ولكن، فقد أكد رئيس النادي علي ثقته الكبيرة في الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب. حيث يملك خبرات كبيرة مكنته من إنقاذ الفريق الموسم الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فقد شدد على ثقته في اللاعبين وقدرتهم على تقديم موسم طيب. علاوة على ذلك، فقد طالب محسن صلاح اللاعبين بضرورة الوصول لأبعد نقطة. سواء في مسابقة كأس مصر أو كأس الرابطة مع استعادة الانتصارات في الدوري.