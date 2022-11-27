يلا AHLY شوت كورة مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون يلا شوت TODAY بث مباشر أونلاين

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الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي

 ننقل مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر اليوم في بطولة كأس مصر، حيث يستضيف النادي الأهلي خصمه المقاولون العرب على استاد وي السلام، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس مصر 2022.

مباراة الاهلي والمقولون العرب بث مباشر اليوم
وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

 

وتذيع قنوات أون تايم سبورت الأولى مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر في كأس مصر عبر شاشتها، وسوف يعلق على أحداثها محمد الكواليني.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية ضد المقاولون العرب وعينه على تجاوز منافسه والوصول للدور المقبل من البطولة، حيث كان طريق المارد الأحمر جيدًا خلال الأدوار السابقة.


وقد استهل الأهلي مشواره بكأس مصر بالفوز على المصري بهدف دون مقابل، ثم حقق فوز آخر على مصر المقاصة بنفس النتيجة ليصعد لدور الثمانية التي سيواجه من خلالها فريق المقاولون العرب.

ويطمح الأهلي هذا الموسم إلى تحقيق لقب كأس مصر، والذي تُوج به مرتين فقط في آخر عشر سنوات، حيث تمتلك القلعة الحمراء الرقم القياسي في عدد الألقاب بـ 37 مرة.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب في كأس مصر

محمد الشناوي في حراسة المرمي.
خط الدفاع: ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد أشرف وأكرم توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية أليو ديانج وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ( مجدي أفشة).
خط الهجوم: محمد شريف (شادي حسين).

بث مباشر مباراة الاهلي والمقاولون العرب
 

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