يلا كورة plus مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت ahly اونلاين ماتش

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تعرف على ملعب مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس مصر حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.


حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وكان الأهلي قد تأهل لدور الثمانية بعد أن حقق فوزا صعبا على مصر المقاصة بهدف نظيف، خلال شهر أغسطس الماضي في ثمن نهائي المسابقة.

تعرف على موعد الأهلي والمقاولون في ربع نهائي كأس مصر
وقررت لجنة المسابقات، إقامة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في ربع نهائي مسابقة كأس مصر، 27 نوفمبر الجاري على ملعب السلام في تمام الخامسة مساء.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على مضيفه الداخلية برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السويس أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

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