رئيس مصلحة الجمارك: قبول تعهدات الشركات بدلًا من خطابات الضمان المصرفية أسهم في تسهيل الإجراءات

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن الإجراءات المبسطة التي أقرها وزير المالية ساعدت في سرعة الإفراج المؤقت عن جميع المعدات والآلات الواردة بصحبة السكرتارية العامة للأمم المتحدة أو الوفود الرسمية أو الإعلامية العالمية المشاركة في قمة المناخ، على نحو أسهم في تيسير مهامهم في التغطية الإعلامية المكثفة عالميًا لقمة المناخ، لافتًا إلى أن قبول التعهدات المقدمة من الشركات للإفراج المؤقت عن الأصناف والبضائع الواردة لمؤتمر «المناخ» برسم العرض والإعادة، بدلًا من تقديم خطابات ضمان مصرفية أو تأمين نقدي أسهم كثيرًا في تسهيل الإجراءات الجمركية.



كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة من قيادات وزارة المالية ومصلحتي «الضرائب»، و«الجمارك»، لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر في مؤتمر المناخ.



وكان الوزير قد أصدر الدليل المبسط للإجراءات الجمركية ورد الضريبة على القيمة المضافة، باللغتين العربية والإنجليزية، وتضمن تحديد الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات البضائع الواردة برسم العرض والإعادة، وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، وقد تم تعميم هذا «الدليل»، ونشره وربطه بالموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر «المناخ»، والموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والجهات الأخرى ذات الصلة.



ذكر بيان لوزارة المالية، أن هذا «الدليل» تضمن العديد من التيسيرات في الإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ومنها: استثناء البضائع المشحونة على كل المنافذ الجمركية الواردة في إطار مؤتمر «المناخ» من التسجيل بمنظومة «ACI»، واستثناء البضائع الواردة إلى مطار شرم الشيخ الدولي من التسجيل بمنظومة «نافذة»، إضافة إلى الإجراءات المبسطة للإفراج المؤقت عن كاميرات ومعدات وأجهزة التصوير الخاصة بالصحفيين والمراسلين الأجانب.