يلا كورة AHLY اونلاين مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم يلا شوت بث مباشر الاهلي NOW من المقرر أن يحل الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب، في مباراة مؤجلة من الجولة 21، في وقت يسعى الأخير للهروب من دوامة الهبوط للدرجة الأدنى.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري هو اليوم السبت.



وياتي موعد انطلاق مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري هو 9.00 مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وحول كيفية مشاهدة المباراة فمن المقرر أن تستحوذ قنوات "أون تايم سبورتس" على حقوق نقل كافة بطولات كرة القدم المصرية لموسم 2021-2022.

ومن المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري هي "أون تايم سبورتس 1".

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