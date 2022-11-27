موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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ألمانيا وإسبانيا
ألمانيا وإسبانيا

مباراة في غاية الأهمية والصعوبة يخوضها المنتخب الألماني اليوم، حيث لا بديل أمامه عن الفوز أمام المنتخب الإسباني، للحصول على النقاط الـ3، والاستمرار في المنافسة للوصول إلى دور الـ16، بعد هزيمته الأخيرة أمام منتخب اليابان، بينما يسعى المنتخب الإسباني للحصول على النقاط الثلاث، لضمان تأهله على رأس المجموعة الخامسة، لذا يبحث الكثيرون عن موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في كأس العالم 2022 

وزادت عمليات البحث عن موعد اللقاء المهم الذي يجمع بين منتخبي ألمانيا وإسبانيا، في منافسات كأس العالم 2022، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تقام مباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في كأس العالم 2022 

وشهدت الساعات الأخيرة، عمليات بحث كبيرة عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإسبانيا.

beIN SPORTS MAX 1

التردد: 12604 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

beIN SPORTS MAX 2

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

beIN SPORTS MAX  3

التردد: 11013 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

beIN SPORTS MAX 4

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

beIN SPORTS MAX  5

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

beIN SPORTS MAX  6

التردد: 12604 أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

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