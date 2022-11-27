أماكن سقوط الأمطار غدا الاثنين 28/11/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

يبحث عدد كبير من المواطنين، خلال الساعات الماضية، عن أماكن سقوط الأمطار غدا الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار غدا ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ تشهد البلاد عددا من الظواهر الجوية تتمثل في رياح نشطة وأمطار وشبورة مائية.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبشأن أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث تتساقط الأمطار، على معظم الأنحاء تقريبًا، حيث تكون هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة خلال ساعات الليل بنسبة 20% على محافظات القاهرة الكبرى والتي تتضمن محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية.

وترتفع نسب سقوط أمطار خفيفة بنسب 30% على السواحل الشمالية الغربية، بينما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%.

ويكون هناك أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ووفقًا للهيئة، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 22 - 15

- العاصمة الإدارية 22 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22 - 16

- دمنهور 22 - 15

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 22 - 15

- دمياط 22 - 16

- بورسعيد 23 - 17

- الإسماعيلية 23 - 15

- السويس 22 - 18

- الزقازيق 22 - 16

- شبين الكوم 22 - 16

- طنطا 21 - 16

- شلاتين 26 - 20

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 22 - 16

- مطروح 22 - 14

- السلوم 21 - 13

- سيوة 21 - 08

- العريش 22 - 16

- رفح 22 - 16

- الطور 25 - 17

- كاترين 19 - 07

- رأس سدر 26 - 16

- نخل 20 - 11

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 27 - 19

- الغردقة 27 - 18

- مرسى علم 25 - 19

- الفيوم 22 - 13

- بني سويف 22 - 12

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 11

- سوهاج 24 - 13

- قنا 25 - 14

- الأقصر 27 - 15

- أسوان 28 - 15

- الوادي الجديد 25 - 13

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 20