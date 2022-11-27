بث مباشر مباراة اسبانيا والمانيا الان ŇÔŴ يلا شوت yalla shoot

شاهد مباراة اسبانيا والمانيا، أقوى مباراة في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال قطر 2022، القمة الكبرى لعملاقين كرة القدم الأوروبية، مباراة دموية يتوقع أن تكون أفضل مواجهة حتى الآن، لأنها ستكون مباراة إن النهائيات المبكرة حيث ستقاتل ألمانيا وإسبانيا من أجل الفوز على البث المباشر أمر مؤكد لأن لكل منهما فرصة بنسبة 50 ٪ للفوز وحقيقة أنهم لن يتخلوا عن ثلاث نقاط سباق ستقربهم إلى التأهل لجولة السعر النهائية، هذه هي أهمية المواجهة التي ستحدد إلى حد كبير من سيكون فيها في المرحلة المقبلة، بث مباشر إسبانيا وألمانيا يلا شوت.

مشاهدة مباراة اسبانيا والمانيا

واصلت إسبانيا الطريق الصعب الذي بدأته في مونديال قطر، وهو منافسة يمكن اعتبارها أهم وأبرز لقاء في مرحلة المجموعات، ضد غريمها اللدود ألمانيا. بالطبع بالنسبة لهم، نظرًا لأنهم سيدخلون في شعار "لا خيار سوى الفوز"، فإن أولويتهم المباشرة هي الحصول على 3 نقاط لا مفر منها، ولكن إذا حدثت مباراة اليوم وتأمل الجماهير الألمانية أن يخسر الفريق الإسباني، فإن المجموعة سينفجر إي أكثر من ذلك، سيذهب إلى أربعة فرق لإجراء حساب مشابه لبيرما، مشاهد ومواقف لا يريد فيها مصارع الثيران الإسباني أسوأ عدو له، بث مباشر الأسطورة المانيا واسبانيا.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة ضد اسبانيا

بالنسبة إلى تشكيلة منتخب ألمانيا المتوقعة ضد منتخب اسبانيا اليوم الاحد في المباراة من الجولة الثانية من كأس العالم فمن المتوقع ان يلعب منتخب ألمانيا مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: مانويل نوير، وفي خط الدفاع: نيكلاس سولي، أنطونيو روديجر، نيكو شلوتربيك، ديفيد راوم، وفي خط الوسط: جوشوا كيميش، إلكاي جوندوجان، وفي خط الوسط الهجومي: سيرج جنابري، توماس مولر، جمال موسيلا، اما في خط الهجوم: كاي هافرتز.