مشاهدة مباراة ألمانيا وإسبانيا كورة لايف live مونديال 2022 yalla shoot
يقدم موقع «الفجر» بث مباشر ل مشاهدة مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم والمقامة في الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والتاسعة بتوقيت مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا والعاشرة بتوقيت السعودية والبحرين وقطر والكويت، والحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.
مشاهدة مباراة ألمانيا وإسبانيا كورة لايف
ويلتقي منتخب إسبانيا ضد نظيره الألماني اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية في المجموعة السادسة على ملعب البيت بمونديال 2022 والذي تنظمه قطر.
لمشاهدة البث المباشر الآن “اسبانيا والمانيا” اضغط هنا
لا بديل أمام المنتخب الألماني سوى الفوز وحصد النقاط الثلاثة للمحافظة على آماله وحظوظه في بلوغ دور الثمانية بكأس العالم 2022 خاصة بعد الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام المنتخب الياباني بنتيجة (2/1)، ما يعني أن المنتخب الألماني حال خسارته أو تعادله اليوم سيكون بنسبة كبيرة خارج المونديال من دور المجموعات.
مشاهدة مباراة ألمانيا وإسبانيا يلا لايف، على الجانب الأخر يدخل منتخب الماتادور الإسباني المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد الفوز على منتخب كوستاريكا في الجولة الأولى وتقديم مباراة رائعة تليق باسم المنتخب المرشح لحصد كأس العالم 2022، حيث سحق منتخب كوستاريكا بسباعية نظيفة في الجولة الأولى.
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألمانيا اليوم
اسبانيا 🆚️ ألمانيا
9:00 مساءا
المباراه على قناة bein sport Max 2 📺
تعليق: عصام الشوالي 🔊
القنوات المجانية
اكسبريس 14 Match SD
استرا 4 RZR HD
يوتلسات 9 TVT INT SD
استرا 19 KAN 11 HD
يوتلسات 33 BNT SD
يوتلسات 36 1TV GEORGIA HD
هيلاسات ANT 1 HD
التركي TRT 1 HD
الاذري 1TV GEORGIA SD
الاذري ictimal HD
تركمنستان Persiana sport HD
تركمنستان Meraj SD
ياه سات ATN HD
ياه سات Persiana sport HD
اكسبريس 53 Match SD
قمر NSS 57E قناة ETV ENT HD
انتلسات 62 TV 3 HD
انتلسات 68 BTV 1 SD
يوتلسات 70 KTRK SPORT SD
يوتلسات 70 Armenia SD
قنوات الشيرينج:
هيسباسات SPORT TV 1 HD
هيسباسات TVI HD
ثور Nova action HD
البلغاري Deima sport 3 HD
البلغاري BNT 1 HD
البلغاري BNT 3 HD
البلغاري RTS 1 HD
يوتلسات 9 AFN SPORT HD
يوتلسات 9 M4 SPORT HD
هوتبيرد TVP 1 HD
هوتبيرد RAI 1 HD
هوتبيرد ANT 1 HD
هوتبيرد RSI LA 2 HD
هوتبيرد RTS DEUXE 2 HD
هوتبيرد SRF ZEWI 2 HD
هوتبيرد TF1 HD
هوتبيرد TIPIK SD
يوتلسات 16 SLO 2 HD
يوتلسات 16 HRT 2 HD
يوتلسات 16 BHT 1 SD
يوتلسات 16 CT SPORT HD
يوتلسات 16 RTVS SPORT HD
يوتلسات 16 Nova action HD
يوتلسات 16 RTS 1 HD
يوتلسات 16 TVR 1 HD
يوتلسات 16 RTCG 2 HD
استرا 19 Gol Mundial HD
استرا 23 een HD
استرا 23 NPO 1 HD
استرا 23 CT SPORT HD
استرا 23 RTVS SPORT HD
استرا 23 Nova HD
هيلاسات TVR 1 HD HD
هيلاسات Deima sport 3 HD
هيلاسات BNT 3 HD
هيلاسات BNT 1 HD
انتلسات 45 Deima sport 3 HD
انتلسات 45 BNT 3 HD
انتلسات 45 BNT 1 HD
اكسبريس 80 شرق Match HD
اموس Kan 11 HD
اموس Makan 33 SD