مشاهدة مباراة ألمانيا وإسبانيا كورة لايف live مونديال 2022 yalla shoot

يقدم موقع «الفجر» بث مباشر ل مشاهدة مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم والمقامة في الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والتاسعة بتوقيت مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا والعاشرة بتوقيت السعودية والبحرين وقطر والكويت، والحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة ألمانيا وإسبانيا كورة لايف

ويلتقي منتخب إسبانيا ضد نظيره الألماني اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية في المجموعة السادسة على ملعب البيت بمونديال 2022 والذي تنظمه قطر.

لا بديل أمام المنتخب الألماني سوى الفوز وحصد النقاط الثلاثة للمحافظة على آماله وحظوظه في بلوغ دور الثمانية بكأس العالم 2022 خاصة بعد الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام المنتخب الياباني بنتيجة (2/1)، ما يعني أن المنتخب الألماني حال خسارته أو تعادله اليوم سيكون بنسبة كبيرة خارج المونديال من دور المجموعات.

مشاهدة مباراة ألمانيا وإسبانيا يلا لايف، على الجانب الأخر يدخل منتخب الماتادور الإسباني المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد الفوز على منتخب كوستاريكا في الجولة الأولى وتقديم مباراة رائعة تليق باسم المنتخب المرشح لحصد كأس العالم 2022، حيث سحق منتخب كوستاريكا بسباعية نظيفة في الجولة الأولى.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألمانيا اليوم

اسبانيا 🆚️ ألمانيا

9:00 مساءا

المباراه على قناة bein sport Max 2 📺

تعليق: عصام الشوالي 🔊

القنوات المجانية

اكسبريس 14 Match SD

استرا 4 RZR HD

يوتلسات 9 TVT INT SD

استرا 19 KAN 11 HD

يوتلسات 33 BNT SD

يوتلسات 36 1TV GEORGIA HD

هيلاسات ANT 1 HD

التركي TRT 1 HD

الاذري 1TV GEORGIA SD

الاذري ictimal HD

تركمنستان Persiana sport HD

تركمنستان Meraj SD

ياه سات ATN HD

ياه سات Persiana sport HD

اكسبريس 53 Match SD

قمر NSS 57E قناة ETV ENT HD

انتلسات 62 TV 3 HD

انتلسات 68 BTV 1 SD

يوتلسات 70 KTRK SPORT SD

يوتلسات 70 Armenia SD



قنوات الشيرينج:

هيسباسات SPORT TV 1 HD

هيسباسات TVI HD

ثور Nova action HD

البلغاري Deima sport 3 HD

البلغاري BNT 1 HD

البلغاري BNT 3 HD

البلغاري RTS 1 HD

يوتلسات 9 AFN SPORT HD

يوتلسات 9 M4 SPORT HD

هوتبيرد TVP 1 HD

هوتبيرد RAI 1 HD

هوتبيرد ANT 1 HD

هوتبيرد RSI LA 2 HD

هوتبيرد RTS DEUXE 2 HD

هوتبيرد SRF ZEWI 2 HD

هوتبيرد TF1 HD

هوتبيرد TIPIK SD

يوتلسات 16 SLO 2 HD

يوتلسات 16 HRT 2 HD

يوتلسات 16 BHT 1 SD

يوتلسات 16 CT SPORT HD

يوتلسات 16 RTVS SPORT HD

يوتلسات 16 Nova action HD

يوتلسات 16 RTS 1 HD

يوتلسات 16 TVR 1 HD

يوتلسات 16 RTCG 2 HD

استرا 19 Gol Mundial HD

استرا 23 een HD

استرا 23 NPO 1 HD

استرا 23 CT SPORT HD

استرا 23 RTVS SPORT HD

استرا 23 Nova HD

هيلاسات TVR 1 HD HD

هيلاسات Deima sport 3 HD

هيلاسات BNT 3 HD

هيلاسات BNT 1 HD

انتلسات 45 Deima sport 3 HD

انتلسات 45 BNT 3 HD

انتلسات 45 BNT 1 HD

اكسبريس 80 شرق Match HD

اموس Kan 11 HD

اموس Makan 33 SD