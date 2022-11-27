بث مباشر.. مشاهدة مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم حيث ستلعب ألمانيا اليوم الأحد مباراة مهمة وحاسمة في مشوارها في كأس العالم، عندما تواجه إسبانيا يوم الأحد، 27 نوفمبر، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة

مشاهدة مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم لايف اليوم الأحد 27نوفمبر

لا يبدو أن المشجعين الألمان متفائلون بقدرة بلادهم على تحقيق نتيجة إيجابية ضد إسبانيا. في استطلاع أجرته شركة أبحاث السوق العالمية "You Gov"، يوم الجمعة، كشف 45٪ ممن شملهم الاستطلاع أن فريق المدرب هانسي فليك سيخسر.

في المقابل توقع 13٪ أن تنتهي المباراة بالتعادل فيما توقع 11٪ فقط فوز ألمانيا، بينما لم تقدم 30٪ المتبقية أي إجابة. إضافة إلى ذلك، أكد 55٪ من الجماهير أنهم لن يشاهدوا المباراة رغم إقامتها مساء الأحد، بينما يخطط 33٪ لمشاهدة عرض آخر في البلاد.

لكن كاي هافرتز نجم المنتخب الألماني رفع راية التحدي للمنتخب الإسباني، مؤكدا أن فريقه مصمم على تجاوز تلك الكارثة. وقال هافرتز بعد لقاء عاصف مع لاعبي فليك بعد الخسارة أمام اليابان "الجميع يدرك الآن أننا على المحك"، مضيفًا أن الوقت قد حان "للتحدث وإخبار بعضنا البعض بالحقيقة".