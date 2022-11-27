بث مباشر اسبانيا وألمانيا يلا كورة || يلا شوت مشاهدة اسبانيا والمانيا

الفجر الرياضي
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بث مباشر اسبانيا وألمانيا يلا كورة، نقدم من خلال موقع الفجر مشاهدة مباراة اسبانيا وألمانيا، الموجة النارية التي ستجمع الفريقين، في إطار الجولة المهمة من المونديال، في لقاء قوي، لأن إسبانيا تبحث عن النصر على حساب ألمانيا في لقاء مهم، وبالتالي يأمل الفريق في ذلك. تحقيق نتيجة إيجابية مهمة، وهي ثلاث نقاط مهمة في مسيرتها، لكن ألمانيا هي الأخرى تأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، ومن خلالنا نقدم جميع تفاصيل المباراة التي ستقام اليوم 11-27-2022، حيث إسبانيا تستأنف حملتها في مونديال ضد ألمانيا.

مشاهدة مباراة اسبانيا وألمانيا يلا كورة، يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة وألمانيا في أهم مباريات كأس العالم;

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ترتيب المجموعة الخامسة

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما يمتلك المنتخب الياباني نفس فارق الأهداف مع المنتخب الياباني، ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث دون نقاط، وتحتل كوستاريكا المركز الأخير دون نقاط.

مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا تبث مباشرة الآن

إذا تجنبت اليابان الهزيمة أمام كوستاريكا، يجب على ألمانيا أن تهزم إسبانيا إذا أرادت تجنب الإقصاءات المتتالية من دور المجموعات لكأس العالم، حيث في حالة فوز إسبانيا على ألمانيا بث مباشر، الآلات الألمانية تغادر البطولة في وقت مبكر من دور المجموعات.

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