مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا بث مباشر على بي ان سبورت BeIN SPORTS

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا بث مباشر، ستكون هناك مباراة قوية ستقام على الهواء مباشرة اليوم الأحد 27 نوفمبر، والتي يتطلع إليها الكثير من عشاق كرة القدم، والتي ستبدأ الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي..

أسبانيا وألمانيا، ومن جانب المنتخب الألماني الذي تعرض للهزيمة على يد كوريا اليوم، في حالة من عدم الاطمئنان، خاصة أن هذه فرصة للتجديد. وكل هذه التفاصيل نقدمها لكم من خلال الأسطر التالية.

مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا بث مباشر

يخشى المنتخب الألماني من تكرار كابوس الخروج المبكر من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم FIFA، للنسخة الثانية على التوالي، بعد تعرضه لخسارة مفاجئة 2-1 أمام اليابان، الأربعاء الماضي، في الجولة الافتتاحية. من المجموعة.
بينما يدخل الماتادور المباراة بروح عالية، بعد أن شهدت الجولة الأولى لإسبانيا فوزًا ساحقًا لمنتخب كوستاريكا بسبعة نظيفة.

لمشاهدة البث المباشر الآن “اسبانيا والمانيا” اضغط هنا 

مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا على بي ان سبورت

من المقرر أن تبث شبكة قنوات بي ان سبورت الحاصلة على حقوق النقل الحصري لمباريلت كأس العالم قطر 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فيما يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا على بي ان سبورت القناة الناقلة لمباراة إسبانيا وألمانيا على قمر نايل سات على التردد التالي:

التردد: 11054
الاستقطاب: أفقي H
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4
أيضا يمكن تنزيل قناة بي إن سبورتس على قمر عرب سات على التردد: 11565
الاستقطاب: أفقي H
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.

 

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