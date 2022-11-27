بث مباشر مباراة المانيا اسبانيا يلا لايف..رابط المانيا واسبانيا يلا شوت حصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ستواجه المانيا اسبانيا اليوم الأحد 27 نوفمبر في الجولة الثانية من دور المجموعات، استمتع بمشاهدة مباراة اسبانيا والمانيا بث مباشر من خلال الرابط أسفل الموضوع، وتأتي المباراة في إطار منافسات الجولة الثانية في دوري المجموعات للمجموعة الخامسة، بعد أن استطاع الفريق الأسباني الظفر بأول ثلاث نقاط في طريق التأهل لدور الـ16 أمام منتخب كوستاريكا.

بث مباشر مباراة المانيا اسبانيا 

تحتل ألمانيا المركز الثالث في مجموعتها دون أي نقاط، بينما تتصدر إسبانيا الترتيب برصيد 3 نقاط وبفارق أهداف عن اليابان، بينما تقبع كوستاريكا أسفل جدول الترتيب دون أي هدف، بعد تلقيها سبعة أهداف من الإسباني ماتادور، في إطار الأول. مسابقات مستديرة.

موعد مباراة ألمانيا المقبلة ضد إسبانيا في كأس العالم 2022 بقطر

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت السعودية في قمة كروية مثيرة.
تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة ألمانيا وإسبانيا على شاشتها.

لمشاهدة البث المباشر الآن “اسبانيا والمانيا” اضغط هنا 


التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا

من المتوقع أن يدخل المدرب هانز فليك المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير
الدفاع: ديفيد راوم - أنطونيو روديجر - بيلا كوتشاب - نيكلاس زوله
الوسط: ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش
الهجوم: جمال موسيالا - إلكاي جوندوجان - سيرج جنابري - توماس مولر

التشكيل المتوقع لإسبانيا

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس إنريكي المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون
الدفاع: جوردي ألبا - إريك جارسيا - إيميريك لابورتي - سيزار أثبليكويتا
الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - بيدري
خط الهجوم: داني أولمو - فيران توريس - ماركو أسينسيو

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