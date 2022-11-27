واليوم، تواجه إسبانيا ألمانيا ضد ألمانيا في مباراة تجمعهما في مونديال قطر 2022 ضمن الجولة الثانية خلال مرحلة المجموعات من مونديال 2022، والجميع قلق بشأن ما هي القنوات المفتوحة التي تبث مباراة إسبانيا وألمانيا. التي ستقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر على استاد البيت.

يلا شوت بث مباشر مباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم twitter | الاسطورة مشاهدة مباراة المانيا واسبانيا بين سبورت والكأس المفتوحة في كأس العالم اليوم الأحد

وهناك العديد من القنوات الرياضية المجانية التي تنقل مباريات كأس العالم 2022، ومن ضمن هذه القنوات:

- قناة بي إن سبورت bien sport

- قنوات الكأس الرياضية Alkass

- قناة الهوية اليمنية Al Hawyah Channel

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bien sport لمشاهدة مباراة إسبانيا والمانيا كأس العالم 2022

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bien sport الناقلة لمباراة إسبانيا ضد المانيا كأس العالم قطر 2022:

يلا شوت بث مباشر مباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم twitter | الاسطورة مشاهدة مباراة المانيا واسبانيا بين سبورت والكأس المفتوحة في كأس العالم اليوم الأحد twitter

تردد القنوات المجانية لمشاهدة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا اليوم في كأس العالم 2022

معدل تصحيح الخطأ معدل الترميز معدل الاستقطاب ترددالقناة القمر 4/3 27500 (H) افقي 11054- 12604 نايل سات 6/5 27500 (H) أفقي 12379 عرب سات

تردد قناة الكأس الرياضية Alkass الناقلة لمباراة إسبانيا ضد المانيا في كأس العالم قطر 2022

تردد قناة الكأس الرياضية Alkass لمشاهدة مباراة إسبانيا والمانيا في كأس العالم قطر 20

معدل تصحيح الخطأ معدل الترميز معدل الاستقطاب ترددالقناة القمر 4/3 27500 (H) افقي 11919 نايل سات 4/3 27500 رأسي 12245 عرب سات 4/3 27500 (H) افقي 10770 سهيل سات

ترد قناة الهوية اليمنية Al HAWYAH TV المجانية لمشاهدة مباراة إسبانيا ضد المانيا في كأس العالم 2022

تردد قناة الهوية Al HAWYAH TV على النايل سات 2022

تردد قناة الهوية: 11096

معدل الترميز: 27500

الإستقطاب: أفقي