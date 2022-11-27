مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا مجانا على قناة BeIN SPORTS..رابط بث المانيا واسبانيا يلا شوت

مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا تحت مسمى لقاء الكبيرين، يلتقي الفريق الأسباني مع نظيره الألماني اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، 10:00 مساء بتوقيت السعودية وقطر، 11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. ويدخل المنتخب الأسباني المباراة برصيد 3 نقاط، بعد سحقه منتخب كوستاريكا المباراة الماضية، وفي حالة فوزه اليوم يبضمن التأهل مباشرةً لدور الـ16. لتكون البطاقة الثانية بعد ما تأهل منتخب فرنسا أمس لحصوله على النقطة السادسة أمام الدنمارك. هذا ويرافق منتخبي ألمانيا وأسبانيا في المجموعة، اليابان والمكسيك، وتقام المباراة على ملعب البيت.

موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في مونديال قطر 2022

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين إسبانيا وألمانيا، اليوم الأحد 27 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب "البيت".

ويتواجد منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة، رفقة كلًا من ألمانيا، اليابان، وكوستاريكا.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم 2022

وتُنقل أحداث مباراة إسبانيا وألمانيا عبر قناة BeIN SPORTS المفتوحة.

تردد قناة بى إن سبورتس المفتوحة على نايل سات:-

التردد: 11054الإستقطاب: أفقي (H)معدل الترميز: 27500تصحيح الخطأ: 3/4الجدير بالذكر أن المنتخب الإسباني قد حقق فوزًا كبيرًا على منتخب كوستاريكا، بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى.

وتلقى منتخب ألمانيا هزيمة قاسية أمام منتخب اليابان، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.