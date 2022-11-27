مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا مجانا على قناة BeIN SPORTS..رابط بث المانيا واسبانيا يلا شوت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا تحت مسمى لقاء الكبيرين، يلتقي الفريق الأسباني مع نظيره الألماني اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، 10:00 مساء بتوقيت السعودية وقطر، 11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. ويدخل المنتخب الأسباني المباراة برصيد 3 نقاط، بعد سحقه منتخب كوستاريكا المباراة الماضية، وفي حالة فوزه اليوم يبضمن التأهل مباشرةً لدور الـ16. لتكون البطاقة الثانية بعد ما تأهل منتخب فرنسا أمس لحصوله على النقطة السادسة أمام الدنمارك. هذا ويرافق منتخبي ألمانيا وأسبانيا في المجموعة، اليابان والمكسيك، وتقام المباراة على ملعب البيت.

موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في مونديال قطر 2022

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين إسبانيا وألمانيا، اليوم الأحد 27 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب "البيت".

لمشاهدة البث المباشر الآن “اسبانيا والمانيا” اضغط هنا 

ويتواجد منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة، رفقة كلًا من ألمانيا، اليابان، وكوستاريكا.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم 2022

وتُنقل أحداث مباراة إسبانيا وألمانيا عبر قناة BeIN SPORTS المفتوحة.

تردد قناة بى إن سبورتس المفتوحة على نايل سات:-

التردد: 11054الإستقطاب: أفقي (H)معدل الترميز: 27500تصحيح الخطأ: 3/4الجدير بالذكر أن المنتخب الإسباني قد حقق فوزًا كبيرًا على منتخب كوستاريكا، بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى.

وتلقى منتخب ألمانيا هزيمة قاسية أمام منتخب اليابان، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

بث مباشر مباراة إسبانيا وألمانيا تشكيل اسبانيا أمام المانيا المانيا إسبانيا اسبانيا أمام المانيا اسبانيا الإنجليزي إسبانيا ضد ألمانيا اسبانيا ضد المانيا مباشر اسبانيا لايف اسبانيا مباشر اسبانيا مباشر اليوم إسبانيا وألمانيا اسبانيا والمانيا بث مباشر اسبانيا والمانيا مباشر ماتش اسبانيا والمانيا مباراة اسبانيا أمام المانيا مباراة اسبانيا بث مباشر اليوم مباراة اسبانيا مباشرة اليوم مباراة اسبانيا بث مباشر مباراة إسبانيا ضد ألمانيا مباراة اسبانيا مباشر مباراة إسبانيا وألمانيا مباراة اسبانيا والمانيا بث مباشر مشاهدة مباراة اسبانيا والمانيا بث مباشر مشاهدة مباراة اسبانيا الان مشاهدة مباراة اسبانيا اليوم مباشر مشاهدة مباراة اسبانيا بث مباشر مشاهدة مباراة اسبانيا مباشر الان يلا شوت مباراة اسبانيا المانيا اسبانيا يلاشوت بث مباشر

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر مباراة المغرب وبلجيكا Maroc et Belgique كأس العالم|| مشاهدة مباراة المغرب اليوم ضد هازارد يلا شوت yalla shoot now

لايف ستريم on sport مجانًا مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت NEW

شاهد الآن LIVE7HD.. بث مباشر مباراة المانيا واسبانيا يلا شوت Twitter || مشاهدة مباراة المانيا واسبانيا بث حي اليوم 27-11-2022 كأس العالم NòW HD هدف المانيا الآن

يلا شوت بث مباشر مباراة اسبانيا والمانيا spain et germany twitter live hd كأس العالم|| مشاهدة مباراة اسبانيا اليوم يلا شوت yalla shoot now

بث مباشر اسبانيا والمانيا الاسطورة Twitter || شاهد مباراة المانيا واسبانيا في كأس العالم دون تقطيع Yalla shoot

هُنـا.. بث مباشر مباراه المانيا واسبانيا بتاريخ 27-11-2022 بث مباشر. مشاهدة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا جودة عالية دون تقطيع هدف koora live

يلا AHLY شوت كورة مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون يلا شوت TODAY بث مباشر أونلاين

بث مباشر مباراة المانيا اسبانيا يلا لايف..رابط المانيا واسبانيا يلا شوت حصري