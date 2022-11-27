هُنـا.. بث مباشر مباراه المانيا واسبانيا بتاريخ 27-11-2022 بث مباشر. مشاهدة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا جودة عالية دون تقطيع هدف koora live

مشاهدة مباراة ألمانيا وإسبانيا، سيلتقي المنتخب الألماني في مباراته المقبلة في مونديال 2022 مع منتخب إسبانيا، في لقاء مهم ومتوقع، خاصة بالنسبة للآلات التي تلقت خسارة تاريخية، أمس الأربعاء، أمام. اليابان 1/2 في الدور الأول من دور المجموعات لكأس العالم.

لم تحافظ ألمانيا على تقدمها أمام اليابان في المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي، رغم افتتاح التسجيل عن طريق إيلكاي جوندوجان من ركلة جزاء في الدقيقة 33، لكن اليابان عادت وأحرزت ثنائية في الدقيقتين 75 و83.، من خلال ريتسو دوان وتاكوما أسانو.

ويلتقي المنتخب الألماني في مباراته المقبلة أمام إسبانيا، والتي ستقام الأحد المقبل، الموافق 27 نوفمبر 2022، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لكأس العالم، على ملعب البيت، في تمام الساعة الحادية عشرة بالضبط بتوقيت القاهرة. مساءا بتوقيت الامارات، العاشرة مساءا بتوقيت السعودية، والتاسعة مساءا بتوقيت مصر..

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث بمجموعته دون رصيد، بينما يتصدر الترتيب منتخب إسبانيا برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان، فيما يتذيل منتخب كوستاريكا الجدول دون رصيد، بعدما تلقت شباكه سبعة أهداف من الماتادور الإسباني أمس، في إطار منافسات الجولة الأولى.