رابط مباراة المانيا واسبانيا يوتيوب YouTube بث مباراة المانيا ضد اسبانيا يلا شوت

رابط مباراة المانيا واسبانيا بعد سقوط مفاجئ أمام اليابان في أول مباراة لها في مونديال قطر، تدخل ألمانيا في مواجهة مصيرية مع إسبانيا وتخشى تكرار كابوس خروج مبكر من مونديال روسيا 2018، وتذكر الخسارة.. هنا.. بث مباشر لمباراة ألمانيا وإسبانيا بتاريخ 11-27-2022 بث مباشر كورة العرب مشاهدة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا بجودة عالية دون تقطيع هدف توماس مولر، والآن إلى التفاصيل.

بعد السقوط المفاجئ أمام اليابان في أول مباراة لها في مونديال قطر، تخوض ألمانيا مواجهة مصيرية مع إسبانيا وتخشى تكرار كابوس خروج مبكر من مونديال روسيا 2018، مستذكر الخسارة بستة لاعبين. ضد "ماتادور" في عصبة الأمم الأوروبية.

وتكبد المنتخب الألماني خسارة مؤلمة 1/2 أمام اليابان، الأربعاء الماضي، في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي شهدت فوز إسبانيا الساحق على كوستاريكا بنتيجة 7-0. ويتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام أقرب خصومه اليابان، بينما يحتل المنتخب الألماني وكوستاريكا المركزين الثالث والرابع على التوالي.

لا يبدو أن المشجعين الألمان متفائلون بقدرة بلادهم على تحقيق نتيجة إيجابية ضد إسبانيا. في استطلاع أجرته شركة أبحاث السوق العالمية "You Gov"، يوم الجمعة، كشف 45٪ ممن شملهم الاستطلاع أن فريق المدرب Hansi Flick سيخسر، بينما كان يتوقع. توقع 13٪ أن تنتهي المباراة بالتعادل، بينما توقع 11٪ فقط فوز ألمانيا.

ومن المقرر أن يبدأ لقاء المنتخبين الألماني والإسباني، اليوم الأحد، 27 نوفمبر 2022، على ملعب البيت، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.