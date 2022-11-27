يلا شوت.. رابط مشاهدة مباراة اسبانيا وألمانيا بث مباشر yalla shoot كأس العالم 2022 | يلا كورة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا لينك كورة لايف

يلا شوت مباراة كأس العالم 2022 بين إسبانيا وألمانيا مباشرة، ويبحث عنها الملايين من الجماهير حول العالم، حيث يلعب المنتخب المغربي مع كرواتيا وكندا.

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مباراة أسبانيا وألمانيا في مونديال 2022، ينتظر العالم كله المباراة المهمة بين المنتخب الإسباني والمنتخب الألماني.

شاهد تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا وألمانيا يوم 27 نوفمبر 2022 حيث يستعد المنتخب الألماني لمواجهة خصومه الإسبان في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس العالم 2022 يوم الإثنين.

تقام المباراة بين إسبانيا وألمانيا على ملعب البيت، مع إطلاق صافرة الحكم الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية.

شاهد مباراة إسبانيا وألمانيا على الهواء مباشرة ستبث مباراة كأس العالم FIFA قطر 2022 مع ألمانيا على 22 قناة بما في ذلك قناة بي إن سبورتس وقناة الكاس وكرواتيا وكندا.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.