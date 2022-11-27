روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا بث مباشر في كأس العالم | كورة لايف مباراة اسبانيا والمانيا الان

تحت شعار البقاء للأصلح، سيواجه المنتخب الألماني منافسه إسبانيا الساعة 9 مساء اليوم (الأحد) في مونديال قطر 2022.

وتأتي المباراة بين إسبانيا وألمانيا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لنهائيات مونديال قطر 2022.

ستبدأ المباراة بين إسبانيا وألمانيا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، أي الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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بالإضافة إلى إسبانيا وألمانيا، تضم هذه المجموعة أيضًا كوستاريكا واليابان، كما لعبوا ضد بعضهم البعض الساعة 12 ظهر اليوم، وفي النهاية فازت كوستاريكا 1-0 لتعقيد حسابات هذه المجموعة.

بث مباشر مباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والمقامة على أرضية ملعب إستاد البيت، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة في المونديال.

مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم 2022 بث مباشر، ويواجه المنتخب الإسباني في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022 والمقام بدولة قطر، نظيره منتخب ألمانيا اليوم الأحد، الموافق 27 من شهر نوفمبر.

ويأمل المنتخب الإسباني في تحقيق نتيجة الفوز على نظيره الكندي اليوم، من أجل تصدر المجموعة الخامسة في حالة وضمان حجز ثاني مقاعد دور الـ16 من كأس العالم.

ونجح المنتخب الإسباني في تحقيق الفوز على منتخب كوستاريكا بنتيجة مزلة بسباعية نظيفه في الجولة السابقة، ليتصدر مجموعته رغم تعادله مع المنتخب الياباني في النقاط.

وعلى الصعيد الآخر يسعى المنتخب الألماني في تحقيق الفوز الأول له خلال مونديال 2022، بعد أن تلقى خسارة على يد المنتخب الياباني في الجولة السابقة.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.