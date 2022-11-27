تسريع التحول الرقمي عنوان "سيسكو" في معرض 2022 Cairo ICT

كشفت شركة سيسكو مشاركتها في النسخة 26 من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2022، وتستعد الشركة لاستعراض أحدث ابتكاراتها في تسريع التحول الرقمي في المعرض الذي يقام في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2022.

وتشارك سيسكو كراعٍ بلاتيني للمعرض، حيث سوف تستعرض مجموعة من أحدث حلولها المتطورة، والتى تهدف إلى مساعدة عملائها على الاتصال والأمن الإلكترونى والأتمتة لتسريع أنشطتهم فى عالم رقمى يركز على النظم السحابية بشكل رئيسي.

وصرح أيمن الجوهرى، الرئيس التنفيذى لسيسكو فى مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربى، قائلا: «عبر تواجدنا فى السوق المصرى منذ عام 1999، حرصت سيسكو على مشاركة خبراتها وتقنياتها لتعزيز نمو الاقتصاد والتأثير بشكل إيجابى على خلق فرص العمل والشمول الاجتماعى، حيث إن سيسكو أصبحت مساهما رئيسيا فى رحلة التحول الرقمى فى البلاد، مع مواءمتنا لرؤية الدولة، مصر الرقمية 2030».

وأضاف: «إن مشاركتنا فى معرض Cairo ICT - وهو أحد أكبر المعارض التكنولوجية فى الشرق الأوسط وإفريقيا - لن تستعرض أحدث تقنياتنا فحسب، بل ستسلط الضوء أيضا على التزامنا بالمساعدة فى تسريع التحول الرقمى فى مختلف أنحاء مصر وإفريقيا والمنطقة ككل».

وسيتم استعراض عدد من ابتكارات سيسكو، حيث سيتمكن العملاء من:

تمكين نموذج العمل الهجين: ستعرض سيسكو فى معرض Cairo ICT إمكانيات التكنولوجيا ودورها فى تمكين الموظفين من الاتصال والتعاون والابتكار بأمان من أى مكان، فخلال الفترة الماضية، أضافت سيسكو أكثر من 1000 ميزة جديدة إلى منصة ويبيكس للتعاون Webex Collaboration، ما أدى إلى تحسين تجربة العمل الهجين إلى حد كبير.

تعزيز مرونة الأمن الإلكترونى: مع تحول الأمن السيبرانى إلى إحدى أهم المشكلات التى تواجه المنطقة هذه الأيام، ستكشف سيسكو النقاب عن أحدث حلولها التى يمكن أن توفر تجربة متكاملة لربط الأشخاص والأجهزة بشكل آمن فى كل مكان، بالتطبيقات والبيانات فى أى مكان.

رؤية سيسكو للتطبيقات: يتم تقديم الخدمات واستخدامها من خلال التطبيقات، وهذه هى الطريقة التى تبنى بها الشركات علاقاتها مع العملاء، وتتوقع IDC إصدار أكثر من 500 مليون تطبيق جديد بحلول عام 2023، ونظرا لأن التجارب الرقمية تصبح أبسط للمستهلكين، فإنها تصبح على الجانب الآخر أكثر تعقيدا للشركات، وتتطلب المنظمات بيانات وتفاصيل حول صحة كل تطبيق وكل معاملة، لا تقوم سيسكو فقط بتوصيل أى مستخدم بأى تطبيق وأى نظام سحابى، ولكنها تقدم أيضا رؤى فريدة وإمكانية ملاحظة ومراقبة ابتداء من البنية التحتية إلى التطبيق.

تحويل البنية التحتية: فى العالم المتصل الذى نعيش فيه الآن، أصبحت الشبكة بمثابة الجهاز العصبى الذى يسمح لكل شىء بالعمل فى تناغم، وعلى الرغم من أنها أوجدت إمكانيات غير محدودة، فإنها أدخلت أيضا شيئا من التعقيد.. ستستعرض سيسكو الجيل القادم من الشبكات الذكية وكيف يمكنها تفعيل إمكانيات جديدة لمستقبل مستدام وشامل.

وعلاوة على ذلك، تستعرض الشركة عبر جناحها فى المعرض مساهمات سيسكو فى أجندة الابتكار فى مصر من خلال مبادرات برنامج التسريع من التحول الرقمى «CDA» الخاص بشركة سيسكو، مع نشاطه فى 48 دولة حول العالم، برنامج CDA هو تعاون طويل الأمد بين سيسكو والقيادات الوطنية والصناعية والأكاديمية للاستثمار بنشاط فى البرامج الاستراتيجية، والتى تتوافق مع رؤى التحول الرقمى الوطنية لتسريع تفعيل الرقمنة وتحفيز نمو الوظائف وتعزيز القدرة التنافسية.

ومنذ بداية البرنامج فى مصر فى 2018، أتمت سيسكو العديد من مشاريع الرقمنة الواعدة والتى تركز على تنمية المواهب والمدن الذكية والاستدامة والأمن السيبرانى وتعزيز الخدمات الرقمية للمواطنين، فضلا عن تحسين الشمول الرقمى عبر قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المصرفية.

ستحتفل سيسكو بمرور 25 عاما على تأسيس أكاديمية سيسكو للشبكات عالميا، وهى أحد أقدم برامج تنمية المهارات فى تكنولوجيا المعلومات فى العالم.. وفى مصر على وجه الخصوص، تم تدريب وتأهيل أكثر من 232 ألف طالب وطالبة حتى الآن عبر الأكاديمية، وتشكل نسبة الإناث منهم 33 فى المئة.

وخلال السنة المالية للشركة فى 2022، التحق أكثر من 55 ألف طالب وطالبة بدورات أكاديمية سيسكو للشبكات فى مصر، ويتم تدعيم هؤلاء الطلاب والطالبات من قِبل 325 مدربا ومدربة يعملون فى 126 أكاديمية فى الدولة.