لينك يلا شوت.. بث مباشر مباراة اسبانيا والمانيا في كأس العالم 2022 | كورة لايف مباراة إسبانيا وألمانيا بث مباشر الآن، تلعب ألمانيا مع إسبانيا في الدور الثاني من دور المجموعات اليوم (الأحد 27 نوفمبر).

تحتل ألمانيا المركز الثالث في المجموعة دون نقاط، بينما تتصدر إسبانيا الترتيب برصيد ثلاث نقاط وبفارق أهداف أمام اليابان، بينما تحتل كوستاريكا ذيل جدول الترتيب دون نقاط بعد أن استقبلت شباكها سبعة أهداف من قبل الماتدور الإسباني في إطار الجولة الأولى.. لعبة مستديرة.

سيتم بث مونديال 2022 حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، وبالطبع سيتم بث المباراة بين ألمانيا وإسبانيا على شاشاتها.

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ويسعى المنتخب الألماني في تحقيق الفوز على أسبانيا اليوم من أجل بقاء فرصه لصعوده إلى دور الـ16 بعد أن يحتل ترتيب جدول المجموعة.

تقام المباراة المرتقبة بين منتخب إسبانيا أمام منتخب ألمانيا مساء اليوم تحت أنظار جميع عشاق كرة القدم في المباراة المتوقع الخروج منها بالإثارة الكروية.

وتنطلق صافرة لقاء كرواتيا وكندا في تمام الساعة التاسعة عصرًا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الكاملة لبث جميع مباريات كأس العالم، بشكل حصري في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مجموعة قنوات الكأس.

تنقل عبر قنوات 2 beIN Sports Max وbeIN 4K HDR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD.

ويعلق على قناة الكأس الأولي سمير المعيرفي وعلى قناة الكأس الثانية يتولى التعليق منتصر الأزهري، وعصام الشوالي عبر بي إن سبورتس.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.