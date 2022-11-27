كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، حالة الطقس غدا الاثنين 28 نوفمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، وهي على النحو التالي:-

حالة الطقس غدا

وأكدت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، في حين سيكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد، إلى أن السحب ستكون منخفضة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى استمرار امتداد منخفض السودان الموسمي على جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ووسط سيناء، مع توقعات بسقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة.

كما يعمل المنخفض على حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بتلك المناطق، ويترافق معه حوض علوي يزيد من فرص سقوط الأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ووفقًا للهيئة، أن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على مدن الجمهورية، كما يلي:-

- القاهرة 22 - 16

- العاصمة الإدارية 22 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22 - 16

- دمنهور 22 - 16

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 22 - 15

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 23 - 18

- الإسماعيلية 23 - 16

- السويس 22 - 18

- الزقازيق 22 - 17

- شبين الكوم 22 - 17

- طنطا 21 - 17

- شلاتين 26 - 22

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 22 - 16

- مطروح 22 - 14

- السلوم 21 - 15

- سيوة 21 - 11

- العريش 22 - 17

- رفح 22 - 16

- الطور 25 - 15

- كاترين 19 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 20 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 27 - 20

- الغردقة 27 - 19

- مرسى علم 25 - 20

- الفيوم 22 - 15

- بني سويف 22 - 14

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 24 - 14

- قنا 25 - 16

- الأقصر 27 - 17

- أسوان 28 - 13

- الوادي الجديد 25 - 13

- أبو سمبل 28 - 18

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 20