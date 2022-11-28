تشكيل كوريا الجنوبية بقيادة سون أمام غانا اليوم في كأس العالم 2022

كوريا الجنوبية وغانا
كوريا الجنوبية وغانا

يستعد منتخب كوريا الجنوبية لمواجهة نظيره منتخب غانا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.


موعد مباراة كوريا الجنوبية وغانا في مونديال قطر 2022


ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين كوريا الجنوبية أمام غانا، اليوم الإثنين 28 نوفمبر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب "المدينة التعليمية".


تشكيل كوريا الجنوبية المتوقع لمواجهة غانا اليوم


حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.
خط الدفاع: كيم تيم هوان، مين جاي كيم، كيونج جوون، هوان كيم.
خط الوسط: بيوم هوانج، جاي سونج، وو يونج.
خط الهجوم: سانجهو، جو هوانج، هيونج مين سون

 

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كأس العالم.. تشكيل غانا ضد منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

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ويتواجد منتخبي كوريا الجنوبية وغانا في المجموعة الثامنة، رفقة كلًا من البرتغال وأوروجواي.


ترتيب المجموعة الثامنة
1- البرتغال، 3 نقاط
2- كوريا الجنوبية، نقطة
3- أوروجواي، نقطة
4- غانا، دون نقاط


القناة الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية وغانا اليوم


وستذاع مباراة المنتخب الكوري الجنوبي أمام غانا عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1 وماكس 2، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم بشكل حصري في الشرق الأوسط وإفريقيا.
 

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